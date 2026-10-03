Alexandre Pato, exestrella del Milan, reveló la naturaleza de los movimientos del club italiano para fichar a una de las figuras del Real Madrid.

Se extendieron rumores que apuntaban a que el Milan buscaba cerrar el fichaje de un gran jugador antes de la fecha límite, con el final del mercado de fichajes de verano acercándose.

En aquel momento, Endrick, jugador del Real Madrid, era uno de los nombres candidatos a incorporarse al conjunto rossonero, pero finalmente no se llegó a un acuerdo.

La cesión del delantero de 20 años no resultaba imposible, en medio del temor a la escasez de oportunidades de participación en el estadio Santiago Bernabéu. Esos temores se han confirmado hasta ahora, tras 8 partidos de la temporada, en los que solo ha disputado 4 minutos.

Alexandre Pato, durante su intervención en el festival del deporte de la ciudad de Trento, repasó su trayectoria con el conjunto rossonero y también pronunció algunas palabras sobre Endrick, en una entrevista para el diario La Gazzetta dello Sport.

Pato dijo que es mejor que el joven jugador encuentre un nuevo club, al tiempo que confirmó que Cardinale intentó ficharlo en verano.

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Al ser preguntado por Endrick, dijo: "Creo que necesita un cambio, no es fácil encontrarle un sitio en el Real Madrid. No sé qué opina él al respecto, pero no puede dejar siempre la decisión en manos de sus agentes. En mi opinión, debe encontrar otro club".

Y añadió: "Sé que Cardinale intentaba incorporarlo al Milan, pero no lo consiguió. Siempre piensa en el interés del Milan. Hablamos un poco en Copenhague hace unos días. Se preocupa mucho por el Milan y hará todo lo posible por el club".

Y sobre sus deseos para el Milan ante la dificultad de competir con el Inter, dijo: "Para mí, el Inter y el Milan siempre están entre los candidatos a ganar. En la carrera por el scudetto, también sigo al Nápoles porque tienen un buen equipo... ¡Basta ya de hablar del Inter! (ríe) Ojalá el Milan llegue a la final de la Liga de Campeones lo antes posible".

Mostró su admiración por el estilo ofensivo del entrenador Ruben Amorim, y dijo: "Ahora todos esperan de él que devuelva al Milan a la Liga de Campeones, y quizá que gane la Liga. No obstante, es justo concederle algo de tiempo porque llegó hace poco, para entender las dificultades de la Serie A. Pero tengo la sensación de que Amorim rendirá bien este año y hará felices a los aficionados".