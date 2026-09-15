«Patético»: la afición del Al-Nassr conmociona a Cristiano Ronaldo y exige la cabeza de Postecoglou

La abultada derrota que sufrió el Al Nassr ante el Al Ain emiratí no pasó desapercibida entre la afición del conjunto saudí, después de que las airadas reacciones estallaran tras la caída por cuatro goles a cero, en medio de duras críticas dirigidas a varias estrellas del equipo y al cuerpo técnico encabezado por el australiano Ange Postecoglou.

La afición no dejó fuera del círculo de críticas a Cristiano Ronaldo, ya que algunos aficionados le atribuyeron parte de la responsabilidad de la derrota, y la intensidad de la ira llegó hasta calificar la actuación del capitán del equipo como "lamentable", ante la incapacidad del Al Nassr de generar el peligro necesario frente al Al Ain durante amplios tramos del partido.

La ira no se detuvo en Ronaldo, sino que se extendió con mayor fuerza a Postecoglou, después de que la afición considerara que el técnico australiano no aportó lo que se esperaba de él, y que el Al Nassr apareció sin soluciones claras frente al Al Ain, tanto a nivel defensivo como ofensivo, lo que hizo que las voces que pedían su destitución se elevaran con fuerza.

La afición del Al Nassr critica a Postecoglou

Algunas críticas se centraron en la reacción de Postecoglou durante el partido, al considerar que la calma del técnico y su incapacidad para cambiar el rumbo del encuentro reflejan que no dispone de las soluciones adecuadas para salvar al equipo. Uno de los aficionados escribió: "La fría reacción de Ange demuestra que no es el técnico adecuado para el Al Nassr".

La afición también exigió a la directiva del Al Nassr una actuación rápida si quiere devolver al equipo al camino de los títulos. En uno de los mensajes se leía: "Semedo, Simakan y la leyenda Cristiano Ronaldo tienen que resolver su situación", en alusión a la necesidad de evaluar la situación de varios elementos básicos dentro del equipo tras el sonado descalabro asiático.

Peticiones de cambios y fichajes

La afición del Al Nassr propuso una solución rápida para salir de la crisis, señalando: "Una solución rápida y sin titubeos para recuperar al Al Nassr, si es que quieren títulos", antes de concretar sus peticiones con claridad, encabezadas por "la destitución de Ange", además del fichaje de un mediocentro nacido en Arabia Saudí, así como reforzar la posición de lateral izquierdo con un jugador de la misma categoría.

Estos comentarios revelan la magnitud de la ira en las gradas del Al Nassr tras el 4-0, sobre todo porque el equipo esperaba una imagen diferente en la Champions League de Élite de Asia con el regreso de Ronaldo y sus compañeros a la competición, pero salió del estadio Hazza bin Zayed con una dura derrota que volvió a abrir numerosos frentes dentro del equipo.