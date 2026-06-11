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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

«Patatas asadas con cobertura de chocolate»... Se burlan masivamente de la selección inglesa «de otro planeta»

Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
World Cup
Inglaterra
Croacia
EE. UU.

La selección de los Tres Leones ganó 3-0.

La selección inglesa fue objeto de burlas tras el amistoso de ayer miércoles contra Costa Rica, preparación para el Mundial 2026.

La selección inglesa venció 3-0 a Costa Rica en su último amistoso antes de la Copa del Mundo 2026.

El diario «The Sun» bromeó con que los ingleses parecían marcianos antes de ganar.

Antes del himno, los jugadores de Thomas Tuchel lucieron nuevos uniformes que los hacían parecer astronautas.

Las brillantes chaquetas plateadas daban la impresión de que el equipo se dirigía al espacio, lo que dejó a muchos poco impresionados.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croacia crest
Croacia
CRO

Un usuario publicó en la red social «X»: «Esta chaqueta de Inglaterra es muy anticuada», y otro añadió: «Esa chaqueta de Inglaterra es horrible. Dios mío».

Otro preguntó: «¿Qué pasa con esa chaqueta de la selección inglesa? ¿Acaban de volver de Cabo Cañaveral?».

Otro añadió: «Parecen envoltorios de chocolate».

Otro bromeó: «Parece que los jugadores de Inglaterra se preparan para el calor vistiendo ropa que parece una patata asada».

England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images

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