La selección inglesa fue objeto de burlas tras el amistoso de ayer miércoles contra Costa Rica, preparación para el Mundial 2026.

La selección inglesa venció 3-0 a Costa Rica en su último amistoso antes de la Copa del Mundo 2026.

El diario «The Sun» bromeó con que los ingleses parecían marcianos antes de ganar.

Antes del himno, los jugadores de Thomas Tuchel lucieron nuevos uniformes que los hacían parecer astronautas.

Las brillantes chaquetas plateadas hacían que el equipo pareciera rumbo al espacio, lo que dejó a muchos poco impresionados.

En la red social «X», un usuario escribió: «Esta chaqueta de Inglaterra es muy anticuada», y otro añadió: «Esa chaqueta de Inglaterra es horrible. Dios mío».

Otro preguntó: «¿Qué pasa con esa chaqueta de la selección inglesa? ¿Acaban de volver de Cabo Cañaveral?».

Otro usuario añadió: «Las chaquetas de la selección inglesa parecen envoltorios de chocolate, ¡Dios mío!».

Otro bromeó: «Parece que los jugadores de Inglaterra se preparan para el calor vistiendo ropa que parece una patata asada».

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