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El centrocampista del Villarreal Santi Comesana ha cargado duramente contra la influencia de los clubes más grandes de España tras la dramática derrota de su equipo ante el Barcelona. El conjunto visitante dejó escapar una ventaja de dos goles en una segunda parte en la que se vino abajo y acabó frustrado con el arbitraje en el Spotify Camp Nou.

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La presión en el Camp Nou

Comesana no se mordió la lengua en su análisis posterior al partido y sugirió que las constantes protestas del equipo local condicionaron considerablemente la actuación del árbitro. El centrocampista señaló incidentes concretos de la primera parte en los que la presión de los jugadores azulgranas pareció influir en sus decisiones.

«En la primera parte, hay 7 jugadores del Barça protestando al árbitro. Eso le afectó», afirmó Comesana en una entrevista con DAZN. Ese ambiente pareció sentar las bases de una segunda parte en la que los visitantes sintieron que las decisiones favorecieron claramente a los locales mientras buscaban remontar.

La frustración del Villarreal se debe a lo que sus jugadores percibieron como un cambio en el criterio del árbitro tras el descanso. Comesana advirtió una diferencia en la forma de señalar las faltas cuando los equipos regresaron al campo. «En la segunda parte, empezó a sacarnos tarjetas. Señaló cuatro faltas seguidas que son discutibles. Luego, el córner cuando debería haber señalado saque de puerta», añadió, en referencia a la acumulación de pequeñas decisiones en contra del Villarreal.

El golpe psicológico de la remontada

El punto de inflexión del partido llegó en la segunda parte, cuando los hombres de Hansi Flick lograron por fin superar la defensa del Villarreal. Aunque los visitantes se habían mostrado cómodos con su ventaja de 2-0, el primer gol de los locales provocó un completo derrumbe de su solidez defensiva.

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Comesana admitió que era imposible ignorar el impacto anímico de ese primer gol, especialmente por las circunstancias que lo rodearon. «El primer gol del Barça nos hundió psicológicamente. Gulácsi no tocó el balón y señalaron córner», explicó el centrocampista, cuestionando la concesión del saque de esquina que precedió a la espectacular victoria por 3-2 del conjunto catalán.

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Ese córner fue el detonante de un periodo de dominio en el que el equipo local marcó tres goles en apenas diez minutos. La rápida ofensiva aprovechó que el Villarreal se encontró de repente con todas las decisiones en las jugadas divididas en su contra. Para Comesana, la sensación era demasiado familiar, y estableció un paralelismo entre esta experiencia y sus anteriores visitas a los estadios más grandes de España.

Críticas a los gigantes de LaLiga

La parte más contundente de la crítica de Comesana fue su afirmación de que tanto el Barcelona como el Real Madrid presionan sistemáticamente a los árbitros para obtener ventaja. «Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. La presión que el Barça y el Real Madrid ejercen sobre los árbitros es intensa», comentó.

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El partido acabó en una dolorosa derrota para el Villarreal: la dramática remontada del Barcelona en la segunda parte permitió al conjunto azulgrana mantener su ventaja al frente de la clasificación. Pese a la disciplina táctica de los visitantes en la primera mitad, la incesante oleada de ataques de Lamine Yamal y sus compañeros terminó por doblegar al Villarreal. Mientras el Barcelona celebra tres puntos vitales en la lucha por el título, el Villarreal lamenta lo que considera errores evitables del árbitro.