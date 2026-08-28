Partidos de primer nivel para el NEC en la fase de liga de la Europa League

El NEC ya conoce a sus rivales en la fase de liga de la Europa League: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia y Arabat. El primer partido se disputará el 16 o el 17 de septiembre.

El club de Nimega entró este viernes en el sorteo desde el Bombo 4. El NEC sabía de antemano que se mediría a ocho rivales diferentes: dos de cada bombo. De esos dos partidos, uno se disputará siempre en casa y el otro fuera. Un enfrentamiento con el FC Twente estaba descartado, ya que los clubes del mismo país no pueden quedar emparejados entre sí.

Los nombres más destacados estaban en el Bombo 1. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos, Real Sociedad y Olympique Marseille quedaron encuadrados en el primer bombo.

El NEC estaba en el Bombo 4 junto a TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia y Ararat Armenia.

Del Bombo 1 salieron Benfica y Juventus. Dinamo Zagreb y Stade Rennes proceden del Bombo 2, mientras que Omonia Nicosia y NK Celje llegan del Bombo 3. Levski Sofia y Arabat son los dos últimos oponentes, procedentes del Bombo 4.

¿En qué fechas juega el NEC en la Europa League?

La fase de liga comienza el 16 y 17 de septiembre. Después llegarán jornadas el 15 de octubre, 22 de octubre, 5 de noviembre, 26 de noviembre y 10 de diciembre. Tras el parón invernal, los dos últimos partidos están programados para el 21 y el 28 de enero. Aún no se sabe qué rival del NEC corresponde a cada fecha. La UEFA dará a conocer el calendario definitivo, incluidas las fechas exactas y los horarios de inicio, a más tardar el sábado 29 de agosto.

Los equipos que terminen del 1 al 8 se clasificarán directamente para los octavos de final. Los que acaben del 9 al 24 disputarán una ronda intermedia. Los que finalicen del 25 al 36 quedarán eliminados y tampoco caerán a la Conference League.

Los rivales del NEC en la Europa League: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia y Arabat