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imago-sport-1083410065.jpgSergio Ros
Hussein Hamdy
Traducido por

Parte médico del Barcelona antes de enfrentarse al Getafe en LaLiga

Raphinha
H. Flick
H. Abdelkarim
Joan García
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¿Le dará Flick la oportunidad a Hamza?

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la convocatoria de su equipo para enfrentarse al Getafe, este sábado, en la octava jornada de LaLiga.

El Barcelona señaló, en un parte médico publicado en su cuenta de la red "X": "El jugador del primer equipo Joan García ha recibido el alta médica y estará disponible junto al entrenador Hansi Flick para el partido de hoy ante el Getafe".


Las elecciones de Flick estuvieron marcadas por la ausencia de Raphinha, Andreas Christensen, Roony Bardghji y Frenkie de Jong por lesión, mientras que el delantero egipcio Hamza Abdelkarim figura entre las elecciones del técnico alemán.


La convocatoria completa del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Joan García - Szczesny - Livakovic - Joao Cancelo - Balde - Bryan Fariñas - Cubarsí - Espartá - Gerard Martín - Koundé - Eric García - Gavi - Fermín

Pedri - Rodri - Olmo - Bernal - Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Ademí - Gordon - Hamza Abdelkarim.



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