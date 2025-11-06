Parma vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Parma recibe a AC Milán este sábado 8 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Ennio Tardini, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Parma vs. AC Milán de la Serie A 2025-26

Los Crociati llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-3 a manos de Bolonia en la fecha 10, a pesar del gol de Adrián Bernabé, además de una tarjeta roja para Christian Ordóñez. El equipo dirigido por Carlos Cuesta es décimo sexto en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, los Rossoneri vencieron por 1-0 a AS Roma en su más reciente partido de liga, con anotación de Strahinja Pavlovic. El cuadro a cargo de Massimiliano Allegri es tercero en la tabla con 21 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Parma vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Parma vs AC Milán

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ennio Tardini.

México:13:45 horas

Argentina:16:45 horas

Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Parma

Los Crociati suman cinco juegos al hilo sin ganar, con tres derrotas incluidas, lo que ha provocado que se encuentren al borde de caer a la zona de descenso.

Noticias del AC Milán

Santiago Giménez dio a conocer que sufre una lesión de tobillo con la que jugó a pesa del dolor. Sin embargo, ahora ha decidido parar y enfocarse en su recuperación, la cual tomaría algunas semanas.

En otras noticias, se confirmó la compra del estadio San Siro por parte de AC Milán e Inter de Milán, con la intención de demolerlo y construir uno nuevo.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

