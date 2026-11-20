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Serie A Femminile - Jornada 8 21 nov 2026 - 06:30

El Parma Calcio 1913 vs. Napoli Femminile se emitirá en directo por DAZN. A continuación, encontrarás los detalles para seguir el partido por streaming.

El Parma Calcio 1913 recibe al Napoli Femminile en la Serie A Femenina, en un duelo entre dos equipos que luchan por mejorar su posición en la segunda mitad de la tabla.

El Parma de Stefano Sottili llega a este partido en un momento de forma irregular. En sus últimos cinco encuentros de liga, ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas. La más reciente, una dura derrota por 6-5 ante la Roma, puso de manifiesto sus dificultades defensivas.

El Napoli Femminile de Alessandro Spugna ha mostrado mayor solidez en sus últimos partidos. Llega tras empatar 3-3 contra el Milan, un resultado que confirma cierta capacidad de reacción incluso en situaciones difíciles.

En cuanto a su rendimiento general, el Napoli ha logrado dos empates y una victoria en sus últimos tres encuentros, mientras que el Parma ha alternado resultados positivos y negativos sin encontrar continuidad.

Una victoria sería fundamental para que el Parma se aleje de la zona baja de la tabla, mientras que el Napoli busca puntos para consolidar el noveno puesto. A continuación, encontrarás toda la información necesaria para seguir el partido en directo por TV y streaming.

Novedades de los equipos

En el Parma Calcio 1913, Stefano Sottili no ha comunicado bajas por lesión o sanción ni ha dado a conocer la probable alineación. Habrá novedades sobre la plantilla cuando se acerque el pitido inicial.

Por parte del Napoli Femminile, Alessandro Spugna tampoco ha ofrecido información oficial sobre lesiones, sanciones o la probable alineación. Se añadirán más novedades sobre el Napoli en las horas previas al partido.

Estado de forma

El Parma Calcio 1913 registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A. Su resultado más reciente es la derrota por 6-5 ante la Roma, un encuentro con muchos goles que dejó al descubierto sus debilidades defensivas. Antes, el Parma había vencido 1-0 al Como Women y empatado 0-0 con el Sassuolo. En esos cinco partidos, marcó cinco goles y encajó once.

El Napoli Femminile ha conseguido una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente es el empate 3-3 contra el Milan. Antes, había empatado 0-0 con la Lazio y perdido 2-1 ante la Roma. Lo más positivo de este periodo es la contundente victoria por 4-1 sobre el Sassuolo. En esos cinco partidos, el Napoli marcó nueve goles y encajó siete.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 21 de febrero de 2026, cuando empataron 0-0 en casa del Napoli Femminile en la Serie A. En los últimos cinco duelos directos, el balance es de una victoria para el Napoli, una para el Parma y tres empates, lo que refleja la igualdad entre ambos equipos en esta serie reciente.

Clasificación

En la Serie A Femenina, el Napoli Femminile ocupa actualmente el noveno puesto de la clasificación, mientras que el Parma Calcio 1913 está en el décimo.