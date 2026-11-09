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Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 10 nov 2026 - 15:00 Stade Sebastien Charlety

El Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich se enfrentan en la Champions League femenina en el Stade Sébastien Charléty de París. Ambos equipos disputan la fase de liga y luchan por puntos importantes para avanzar de ronda.

El PSG, dirigido por Paulo César, ocupa actualmente el sexto puesto de la clasificación. Las parisinas atraviesan una racha irregular: vienen de lograr una clara victoria por 4-0 ante el Le Havre, pero antes sufrieron una derrota por 0-4 frente al Olympique de Lyon que dejó al descubierto los límites del equipo.

El Bayern de Múnich viaja a París con la moral alta. José Barcala dirige a las muniquesas, que actualmente ocupan el séptimo puesto en la Champions League femenina y vienen de vencer por 3-1 al Werder Bremen en la Bundesliga.

El encuentro promete ser un duelo abierto entre dos equipos que todavía quieren recuperar terreno en la fase de grupos. El Bayern ha llevado la ventaja en los enfrentamientos directos recientes, un factor que obligará al PSG a reaccionar.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la transmisión por televisión y en streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich?

El PSG llega a este partido con un balance desigual: las parisinas han conseguido dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante el Le Havre, mientras que el 0-4 frente al Olympique de Lyon fue su única derrota en ese periodo. En la Champions League femenina, el PSG empató 1-1 con el Manchester City en su último partido. En total, marcó siete goles y encajó seis en sus últimos cinco encuentros.

El Bayern de Múnich atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente en la Bundesliga, ante el Werder Bremen, terminó 3-1, y la victoria por 5-0 frente al VfB Stuttgart pone de manifiesto la capacidad goleadora de las muniquesas. En la Champions League femenina, el Bayern empató 2-2 con el Real Madrid Femenino en su último encuentro. En ese periodo marcó doce goles y encajó solo cuatro.

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Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich: balance de enfrentamientos directos

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