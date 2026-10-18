Paris Saint-Germain vs Barcelona: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain F.C. y el FC Barcelona jugarán el 20 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Dos gigantes europeos se enfrentan en París

El Paris Saint-Germain recibe al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes en un atractivo duelo de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Luis Enrique se mide a su antiguo club en un partido de primer nivel europeo en el que ambos gigantes buscan afianzarse en la zona alta de la clasificación. Para el PSG, sumar los tres puntos en casa es fundamental para mantener el impulso, mientras que el Barcelona viaja a la capital francesa con el objetivo de prolongar su extraordinaria racha de victorias en todas las competiciones.

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La remontada del PSG en la segunda parte ante el Estrasburgo

El Paris Saint-Germain llega al martes reforzado por su victoria a domicilio por 3-1 ante el RC Strasbourg Alsace en la Ligue 1 el sábado 17 de octubre. Tras marcharse al descanso con un 1-0 en contra, el equipo de Luis Enrique remontó en la segunda parte gracias a los goles de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') y Désiré Doué (90+3'). Ese triunfo liguero supuso la reacción ideal tras su ajustada derrota por 2-1 ante el Manchester City en la Champions League, con Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche y Khvicha Kvaratskhelia encontrando su mejor nivel de cara al martes.

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El Barcelona marca cinco goles ante el Real Betis

El FC Barcelona viaja a París en un gran momento tras imponerse por 5-2 a domicilio al Real Betis en LaLiga el sábado 17 de octubre. Los goles de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') y Dani Olmo (81') reflejaron su dominio. Sumada a su victoria por 4-1 ante el Galatasaray en la Champions League el 13 de octubre, el equipo de Hansi Flick ha marcado nueve goles en sus dos últimos partidos, impulsado por la creatividad de Pedri, Lamine Yamal y Dani Olmo.

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique aún no ha confirmado su probable alineación para el PSG, y la información sobre lesiones y sanciones sigue pendiente de concretarse. Se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

En el caso del Barcelona, Hansi-Dieter Flick tampoco ha comunicado por ahora una convocatoria ni una alineación confirmadas. Actualmente no hay información disponible sobre lesiones o sanciones del equipo visitante y se esperan más detalles antes del encuentro.

Estado de forma

El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos entre la Champions League y la Ligue 1, con 15 goles a favor y solo cinco en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Manchester City en la Champions League. Entre sus triunfos anteriores figuran una goleada por 6-1 al Slovan Bratislava en Europa y una victoria liguera por 3-1 ante el Le Mans. El equipo de Enrique ha demostrado una capacidad constante para marcar muchos goles y limitar a sus rivales en ambas competiciones.

El Barcelona también ha ganado sus últimos cinco partidos, sin sufrir ninguna derrota, entre la Champions League y LaLiga. Su encuentro más reciente se saldó con una victoria por 4-1 ante el Galatasaray en la Champions League. También ha marcado muchos goles en la competición doméstica, incluida una victoria anterior por 7-2 ante el Racing Santander durante esta racha. El equipo de Flick ha mostrado tanto poder ofensivo como solidez defensiva en esta serie de partidos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con una victoria del PSG por 2-1 en el campo del Barcelona en la Champions League en octubre de 2025. En sus últimos cinco duelos de Champions League, el PSG ha ganado tres veces, por una del Barcelona, y han empatado una vez, aunque el Barcelona logró una victoria por 3-2 en París en abril de 2024. El PSG ha marcado 13 goles en esos cinco encuentros y el Barcelona, siete.