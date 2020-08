Parejo se despide del Valencia entre lágrimas: "Mi hijo no entiende mi salida"

El hasta ahora capitán che dijo adiós a la entidad de Mestalla con una elegante rueda de prensa en la que se mostró dolido pero no buscó culpables.

La marcha de Dani Parejo del ya es un hecho. El hasta ahora capitán se va con la carta de libertad al Villarrea l pero no ha podido contener la emoción y las lágrimas durante la despedida de la que ha sido su casa en los últimos nueve años. “Mi objetivo y mi pensamiento era el mismo. Llevaba 9 años en el Valencia. Me hubiese gustado retirarme en el Valencia pero no ha podido ser. Me voy satisfecho, orgulloso y con la cabeza alta y habiendo dejado todo cuando me ponía la camiseta del Valencia. Estoy triste y dolido. Se me ha presentado otro proyecto interesante en el que creo plenamente y el fútbol es así pero el Valencia siempre lo llevaré en mi corazón”, aseguró.

“No me han dado ninguna explicación. Mi hijo no entiende que me vaya a cambiar de equipo porque él siempre ha sido del Valencia. Es triste pero al final los niños lo acabarán entendiendo y se harán del . No he vivido nada mejor que jugar en Mestalla y con eso me quedo. Es difícil... mis hijos son valencianos, llevo aquí nueve años. He pasado dos o tres días jodido por la situación, por irme del club de mi vida... pero ilusionado porque me voy a un grandísimo proyecto", añadía entre lágrimas al explicar cómo ha comunicado su marcha a su familia y a sus dos hijos. Jugará, como Coquelin, en el Villarreal.

Parejo confirma que le comunicaron que no contaban con él antes de jugar contra el

El ya ex capitán che confirmó la noticia que adelantó Goal sobre que le comunicaron su salida antes del crucial partido de la antepenúltima jornada de LaLiga ante el Leganés : “Después del confinamiento no estábamos en la mejor situación y el club se puso en contacto con mi agente con la competición en juego. No es una excusa pero no creo que sean las mejores formas de comunicar esto. Entiendo y respeto la decisión pero no fue el momento oportuno para hacerlo”. Después añadió que "fue una semana en la que se lo transmitieron a mi representante pero no me quiero justificar en que eso haya podido influir en los resultados de los partidos. No son formas ni momentos para decir esto, más con lo que nos estábamos jugando, ya que quedaba semana y media para finalizar la competición", profundizaba sobre cómo se gestó su marcha.

"Siempre he sido sincero y eso me pudo perjudicar"

Parejo también ha explicado cómo es su relación con los gestores del club: “No tengo relación con Peter Lim. Fui a Singapur cuando compraron el club. No tengo ni mala ni buena relación ni creo que tengamos que tenerla. Con Anil vivía más el día a día pero es una relación sin más. Siempre he sido sincero con Anil o a quién le he tenido que decir las cosas. Eso me ha podido perjudicar pero tengo la conciencia muy tranquila”.

"No sé si tendré una lona o no, pero el Valencia para mí es lo máximo"

Sobre el recuerdo que espera dejar en la afición, el de Coslada puntualizaba que "creo que bien... por parte de la gente, por los mensajes recibidos, he recibido mucho apoyo. No sé si tendré una lona o no, pero para mí el Valencia es lo máximo. No he estado en otro club igual. El futuro ya lo veremos, pero estoy muy orgulloso".

Asimismo ha agradecido los mensajes de despedida recibidos: "No voy a entrar en situaciones que no puedo controlar, me quedo con lo positivo. Estoy súper agradecido por los mensajes. He recibido muchos mensajes de gente de fútbol que me ha escrito estos días preocupada por mi situación. Hay mucha gente que me valora y que de verdad piensa en mí. Siempre voy a llevar en el corazón al Valencia porque lo que he vivido aquí no tiene palabras. No he vivido nada mejor".

También explicó que el nuevo proyecto en el Villarreal le motiva: "Yo siempre he sido sincero, siempre he dicho que mi intención era retirarme en el Valencia. ¿La camiseta? Me he visto diferente: uno pasa años vistiendo una camiseta y ahora te ves distinto, pero tengo mucha ilusión y estoy contento porque voy a un gran proyecto, donde creo que puedo disfrutar".