El argentino Leandro Paredes se negó a pedir disculpas por los golpes que propinó a los jugadores de la selección de España tras la final del Mundial, en el momento en el que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) eliminó la tarjeta roja de su historial.

El centrocampista estrella de Argentina eligió con toda audacia no disculparse por sus actos, expresando su orgullo por el esfuerzo de su selección durante el torneo en su primera declaración tras el incidente.

Las cámaras captaron a Paredes mientras lanzaba patadas y puñetazos al derribar al suelo a Eric García y enzarzarse con Gavi, lo que provocó el desconcierto en las celebraciones de la selección de España.

También apareció Nahuel Molina provocando el estallido de la violenta pelea al lanzar un puñetazo a la estrella del Manchester City, Rodri.

Informes de prensa señalaron que Paredes recibió una tarjeta roja por sus actos durante el caos que siguió al partido, pero la tarjeta fue eliminada del registro oficial y la FIFA no adoptó ninguna medida punitiva en su contra, según la cadena "BBC Sport".

La primera declaración pública de Paredes tras estos sucesos no incluyó disculpa alguna por lo que hizo.

Paredes dijo en su mensaje en la red "Instagram": "¡Gracias, Argentina! Te quiero hoy y siempre. Escribo hoy con el corazón cargado de tristeza por no haber podido regalarle a nuestro país la alegría que merece con creces".

Y añadió: "Pero escribo con la cabeza bien alta y con un gran orgullo porque dimos todo lo que teníamos y volvimos a levantar nuestra bandera en lo más alto. Gracias a todos los que formaron parte de esta selección".

Y prosiguió: "A este grupo de jugadores que dieron lo máximo de sí mismos para representar esta camiseta, y luchar por ella hasta los últimos segundos de cada partido. Fue un honor para mí formar parte de la mejor selección argentina de la historia".

En el momento en el que los informes no registran la existencia de una tarjeta roja, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) confirmó que investigará lo ocurrido tras el encuentro.

