Paredes apunta a Mosa por su salida de Colo Colo: "Es el pago de Chile"

El emblemático exdelantero del Cacique lamentó la forma en que fue despedido por el presidente de Blanco y Negro. Además descartó el retiro.

Esteban Paredes, quien con Colo Colo se convirtió en el máximo artillero en Primera División, no fue renovado para la temporada 2021 y desde el anuncio de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, no se había pronunciado al respecto.

Sin embargo, minutos después de publicar una sentida carta de despedida desde sus redes sociales, rompió el silencio en diálogo con Mega. En la entrevista, el histórico excapitán lamentó la forma en que fue comunicada su partida del Monumental y apuntó al timonel de la concesionaria.

Sobre su salida tras zafar del descenso ante Universidad de Concepción el pasado 17 de febrero, el ídolo de los blancos reveló que “la alegría de salvar la categoría me duró menos de 12 horas porque al día siguiente me llama Aníbal (Mosa) y estando con él después del partido, dándonos un abrazo, me llama y ni siquiera me avisa”, aseguró.

“Les digo que estoy fuera de Santiago, me llama Aníbal, y me dice que me estaba esperando en la oficina ‘se acaba de ir Julio (Barroso)‘ me comenta y le digo ‘Aníbal no estoy en Santiago‘, ‘bueno entonces te lo digo por teléfono, el directorio decidió no renovarle a 10 jugadores y entre ellos estás tú y te lo tengo que decir por esta vía'”, complementó.

Respecto a la situación, el emblemático atacante remarcó que la actitud del empresario "me sorprendió y me dolió porque creo que no fue la forma, no era la manera de decírmelo. Me hubiese quedado sin jugar minutos en Colo Colo, ustedes saben lo que siento por el club, incluso no había jugado mucho y nunca le hice ningún problema al cuerpo técnico, siempre entrené, nunca una mala cara", dijo.

Por otra parte, dijo desconocer quién fue el gestor de su salida. “No sé quien me saca del club, Aníbal me dice que todo el directorio votó en contra, le dije que siempre tenía cinco votos y porqué ahora no, no lo entiendo. Es el pago de Chile, hay que pensar que Blanco y Negro es una empresa y el Club Social está alineado con ellos, es una mala forma de despedir a los ídolos, como le llaman ellos, no fue la forma adecuada”, reflexionó.

Asimismo, detalló que la crisis en Macul tuvo como punto de partida desde la contratación de Mario Salas. “Esto viene desde hace tiempo, con el integro de Mario Salas. Cuando sacan a Agustín Orion, después a (Jaime) Valdés y al Mago (Jorge Valdivia). De ahí empieza a decaer Colo Colo, por muchos factores. Después el tema del estallido social, la pandemia, nos mandaron al seguro de cesantía, hay intercambio de palabras muy fuertes en el plantel, casi llegamos a los puños. Eso nos llevó a estar peleando el descenso“, reveló.

Finalmente, descartó el retiro. "Voy a seguir jugando, de acá al viernes tendrán sorpresas, hay ofertas", cerró.