«Parecía un partido de hombres contra niños»: Dimitar Berbatov carga contra la «terrible» actuación del Manchester United en la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League

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El exdelantero del Manchester United Dimitar Berbatov ha criticado con dureza a su antiguo club tras la humillante goleada sufrida el miércoles ante el Como a domicilio en la Champions League. El comentarista búlgaro puso en duda el esfuerzo de los jugadores después de que el equipo de la Serie A dirigido por Cesc Fabregas arrollara a los visitantes bajo una lluvia torrencial en Italia.

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Un exdelantero condena la humillación sufrida en Italia

Berbatov ha criticado duramente la actuación de su antiguo club después de que el equipo de Fabregas lo goleara por 4-1 en el partido de Champions League del miércoles. Apenas ocho días después de encajar un gol en el primer minuto ante el Atlético de Madrid, el Manchester United recibió uno de Nico Paz a los 118 segundos. Ese fallo lo convirtió en el primer club inglés de la historia en encajar un gol en los dos primeros minutos de dos partidos consecutivos de una gran competición europea.

Los locales exhiben las carencias defensivas del United

Getty Images

El mediapunta argentino firmó un doblete y, entre ambos goles, asistió a Tasos Douvikas. Después, Jacobo Ramon remató de cabeza el cuarto gol de un club que jugaba en la Serie D cuando el United conquistó por última vez la Champions League, en 2008.

Al hablar con TNT Sports, Berbatov fue tajante sobre la superioridad de los locales: «Fue una noche terrible, terrible. Un partido terrible para el United. No le salía nada y el Como lo superó en todos los aspectos. En los goles, al recuperar el balón, en la posesión, en la confianza. El Como lo tuvo todo».

Al analizar el tempranero primer gol de los locales y el espacio del que dispuso Paz, añadió: «Era como si estuvieran jugando contra un equipo de segunda. Fijaos en el primer gol, en la confianza con el balón, en el tiempo que tenía para jugarlo».

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La falta de intensidad abre más interrogantes

Solo el gol del honor de Joshua Zirkzee, que había salido desde el banquillo y marcó en el tiempo de descuento tras un centro de Amad Diallo, evitó que los visitantes igualaran su derrota más abultada en la Champions League (el 4-0 ante el Barcelona en 1994) o su peor derrota europea (el 5-0 frente al Sporting en 1964). Zirkzee había sustituido al capitán Bruno Fernandes mediada la segunda parte, después de que Matheus Cunha y Andrey Santos, fichajes de INEOS por valor de 110 millones de libras, fueran sustituidos en el descanso.

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Más que en el marcador, Berbatov se centró en la forma en que se produjo el descalabro: «A veces no se trata de perder, sino de cómo pierdes, y hoy esa fue la cuestión: cómo perdimos ese partido. Después de una actuación así, probablemente, como siempre, [la gente pregunta]: “¿Son estos los jugadores adecuados para competir al más alto nivel? ¿Es este el entrenador adecuado? ¿Es esta la forma correcta de hacer las cosas?”. Por supuesto, después de partidos así, la gente dirá que necesitamos más jugadores, mejores jugadores, que necesitamos esto y lo otro. ¿Qué se puede decir después de una actuación así?».

El búlgaro también cuestionó el compromiso mostrado por la plantilla: «Hoy no parecía que todos estuvieran dando lo mejor de sí mismos sobre el césped. El Como parecía estar divirtiéndose. Parecía un partido de hombres contra niños».

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El entrenador se disculpa ante un futuro incierto

IMAGO

El duro resultado del miércoles aumenta enormemente la presión sobre Michael Carrick, muy cuestionado, antes del compromiso liguero de este fin de semana contra el Bournemouth. Al término del partido, el entrenador pareció ignorar a sus jugadores mientras se dirigía hacia los aficionados desplazados y levantó las manos repetidamente en señal de disculpa. Las imágenes recordaron de inmediato la reacción de Ole Gunnar Solskjaer tras la derrota por 4-1 ante el Watford en noviembre de 2021, que precedió a su destitución 24 horas después.