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«Parece una película»: el padre de Espay revela los entresijos de las horas de locura con el Real Madrid

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C. Espi
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¿Qué le dijo Mourinho en el primer encuentro?

"Es como si estuviéramos viviendo dentro de un guion cinematográfico". Con estas palabras resumió Juanjo Espai, padre del nuevo delantero del Real Madrid Carlos Espai, las dramáticas horas que pusieron patas arriba la vida de su hijo, cuando en un solo día pasó de los entrenamientos del Levante a firmar su contrato con el club merengue.

Juanjo Espai reveló los detalles de los momentos excepcionales que vivió su familia durante las últimas horas antes de concretarse el traspaso de su hijo Carlos al Real Madrid, en una operación que calificó de "sorpresa" incluso para sus allegados más cercanos.

Espai explicó, en declaraciones a la emisora española "Cadena SER", que su hijo se estaba entrenando la mañana de ayer con el equipo del Levante, mientras sus agentes negociaban su traspaso al Brighton, antes de que todos los datos cambiaran en cuestión de horas y se cerrara su fichaje por el club merengue.

Espai padre dijo: "Lo que vivió mi hijo es parecido a una escena de una película. En cuanto llegamos a Valdebebas para firmar el contrato, nos comunicaron rápidamente que el entrenador José Mourinho quería reunirse con nosotros y darnos la bienvenida".

Y añadió, describiendo el momento del encuentro: "Mourinho llegó y fue muy amable con todos nosotros. Después agarró a Carlos por el cuello de la camisa, lo llevó a su despacho y dijo: 'Este es mío', se sentó con él un rato, le explicó su papel en el equipo y le comunicó con precisión lo que necesitaba de él".

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En otra entrevista con "COPE Valencia", Juanjo relató otro detalle que revela la magnitud de la tensión que acompañó a la operación: "Carlos estaba cenando tranquilamente con Emilio Butragueño en el estadio Santiago Bernabéu, esperando que se resolvieran las cosas para poder firmar. Esto no es algo normal. Al final las cosas salieron bien; ha dado un salto de calidad".

Sobre lo más difícil a lo que se enfrentó personalmente durante aquellas horas, el padre del jugador aseguró que guardar el secreto fue "terrible", y dijo: "Ocultar el asunto y no poder hablar de ello era agotador. Ni siquiera mi madre, la abuela de Carlos, ni mi hermano sabían nada. No pude contárselo a nadie".

La incorporación de Carlos Espai al Real Madrid le brinda al joven delantero procedente del Valencia la oportunidad de su vida, tras un primer día en Valdebebas que su padre calificó de "increíble".

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