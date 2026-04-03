Parece que Wout Weghorst debe su 50.º partido internacional con la selección holandesa a un mensaje de texto muy especial

El pasado viernes, el seleccionador Ronald Koeman dio entrada a Wout Weghorst como suplente durante el partido amistoso de la selección holandesa contra Noruega (2-1). Según se publicó el viernes en lasección «Kick-Off» del diario De Telegraaf, esa sustitución se produjo de una manera muy especial.

Weghorst celebró un hito, ya que era su partido internacional número cincuenta con la Oranje. Especialmente para la ocasión, el altísimo delantero había alquilado un palco en el Johan Cruijff ArenA para las personas que han significado mucho para él a lo largo de su carrera. Tras el partido, Weghorst pronunció unas palabras ante los invitados.

El periodista Steven Kooijman comparte al respecto «una bonita anécdota» en el podcast. «Casualmente, esta semana estuve en el norte, en casa de Joop Gall, un amigo de Erwin Koeman. Joop fue el entrenador de Weghorst en el FC Emmen».

«Todos los exentrenadores de Weghorst estaban allí. También los del TSG Hoffenheim y todos los demás. Pero entonces Koeman dio entrada a Brian Brobbey. En ese momento pensaron: esto no nos va a pasar. ¿Y qué hizo Gall entonces? Cogió su teléfono y le envió un mensaje a Erwin Koeman».

Kooijman continúa: «No sé si sirvió de algo, pero justo antes del final Weghorst entró al campo. Para alivio de todo el palco». La selección holandesa se impuso por 2-1 a Noruega tras ir perdiendo al principio.

Unos días más tarde, Koeman volvió a utilizar a Weghorst como suplente, en los últimos compases del partido contra Ecuador (1-1) en el Philips Stadion. El delantero del Ajax no logró ayudar a la selección naranja a conseguir la victoria.

Weghorst, de 33 años, cuenta ya con 51 partidos internacionales a sus espaldas. En esa racha ha marcado catorce goles. Weghorst sabrá a finales de mayo si ha sido incluido en la convocatoria definitiva de Holanda para el Mundial.