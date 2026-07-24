Por Palhinha, fichado en su día por 51 millones de euros, el Bayern de Múnich pide al parecer entre 25 y 30 millones de euros. Clubes de Arabia Saudí y de Turquía habrían estado dispuestos a asumir esa cantidad. Sin embargo, Palhinha, que recientemente jugó cedido en el Tottenham Hotspur, habría rechazado las ofertas, también por su situación familiar.

Los dos hijos pequeños del centrocampista de 31 años viven en Portugal, y él mismo no quiere estar demasiado lejos para poder verlos con regularidad. La solución más lógica sería un traspaso a uno de los dos grandes clubes de Lisboa, Sporting o Benfica. Sin embargo, probablemente no puedan afrontar el paquete total entre traspaso y salario. En estos momentos, Aston Villa es considerado una alternativa prometedora, ya que tras la venta récord de Morgan Rogers al Chelsea dispone de unos recursos financieros considerables y necesita refuerzos en el centro del campo.

Galatasaray dejó pasar la opción de compra por Sacha Boey

Boey jugó recientemente cedido en el Galatasaray Estambul, de donde el conjunto muniqués lo había fichado a comienzos de 2024 por 30 millones de euros. Sin embargo, Galatasaray no ejecutó la opción de compra pactada, de 15 millones, por el lateral derecho de 25 años una vez terminada la cesión.

Al parecer, el Bayern de Múnich se mantiene ahora firme exactamente en esa cifra también ante otros clubes, algo que hasta el momento estaría ahuyentando a los interesados de la Premier League. En los últimos meses, Boey también fue vinculado con clubes de la Ligue 1 francesa.

FC Bayern: Bryan Zaragoza quiere volver a España

Mientras tanto, Bryan Zaragoza quiere supuestamente regresar a su país, España. Entre los interesados figuran el Espanyol de Barcelona, el FC Málaga y el Sevilla FC. En el caso del extremo izquierdo de 24 años, los problemas probablemente no estén tanto en la cantidad del traspaso como en sus pretensiones salariales. Zaragoza, cedido la pasada temporada en la AS Roma, percibe en Múnich alrededor de cuatro millones de euros al año. Por cierto, su fichaje procedente del FC Granada en 2024 costó en total 17 millones de euros.

Actualmente, Zaragoza trabaja en su regreso tras una inflamación de rodilla. Palhinha y Boey se incorporaron al entrenamiento regular del equipo en el arranque de la pretemporada el lunes. Ambos tienen contrato hasta 2028, y Zaragoza incluso hasta 2029.