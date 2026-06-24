Parece loco, pero a este país le conviene perder el último partido de grupo del Mundial

Un escenario insólito se cierne sobre el mercado de apuestas del Mundial. En el último partido de la fase de grupos entre Argelia y Austria, a ambos países podría convenirles no ganar. De hecho, para Austria una derrota por la mínima resulta más atractiva que el empate o la victoria.

Tras dos jornadas, Argentina lidera el Grupo J con 6 puntos y ya es inalcanzable para austriacos y argelinos, ambos con 3. Jordania, sin puntos, está eliminada.

Ambos vencieron a Jordania, así que, en caso de empate, quedarían por encima de la selección asiática.

El segundo del grupo probablemente se medirá a España, favorita al título, mientras que el tercero se enfrentará a otro ganador de grupo, en teoría más accesible.

Para Argelia el cálculo es simple: ganar significa segundo puesto y cruzarse con el líder del grupo de España; empatar o perder podría dar la tercera plaza, más conveniente.

Para Austria, dirigida por Ralf Rangnick, la necesidad es mayor: lidera el grupo por diferencia de goles y, si quiere evitar a España, debe perder para quedar tercero.

Así, ambos podrían buscar el mismo objetivo: perder para quedar terceros. En Kansas City, el incentivo para ganar es limitado, pues un resultado menos favorable podría suponer una mejor posición de partida en la fase eliminatoria.

Además, como la última jornada del Grupo J se jugará después de todos los demás, ambos equipos conocerán el escenario con antelación.

Florian Ederer, catedrático de Economía en la Universidad de Boston y seguidor de Austria, lo resume así: «Puede convenir a ambos equipos no ganar». En X añade: «¡Atención: esto será la Vergüenza de Kansas City!».

Así alude a la infame «Vergüenza de Gijón» del Mundial ’82, cuando Alemania Federal y Austria acordaron un 1-0 que clasificaba a ambos. Horst Hrubesch marcó el 1-0 y, a partir de ahí, ambos equipos se dedicaron a pasar el balón en el centro del campo sin buscar más goles.

Tras el encuentro, Argelia protestó ante la FIFA sin éxito, pero el incidente llevó a que, desde entonces, los últimos partidos de cada grupo se jueguen simultáneamente.