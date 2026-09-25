El próximo miércoles, Argentina disputará el primer partido de la era post-Messi, cuando el campeón del mundo de 2022 se mida con Bolivia en un amistoso. Y el brazalete de capitán no lo llevará otro atacante.

En las últimas semanas, varios medios ya habían informado de forma coincidente de que, tras la salida del ocho veces mejor jugador del mundo del Inter de Milán y la retirada del veterano Nicolas Otamendi (38, River Plate), Cristian Romero era la opción más probable para el puesto. El central, que cambió el Tottenham Hotspur por el Atlético de Madrid después del Mundial, ya fue tercer capitán en la Copa del Mundo. En una rueda de prensa el viernes, el seleccionador Lionel Scaloni confirmó entonces que su elección ha recaído en "Cuti". Al guardameta Emiliano Martínez, por su parte, se le atribuían opciones remotas. También se especuló con un ascenso de Lautaro Martínez. El delantero, al fin y al cabo, también lleva el brazalete en su club, el Inter de Milán.

Mientras tanto, sigue sin estar claro quién heredará el dorsal de Messi. Sin embargo, también se perfila una tendencia clara. Según informó ya hace unas semanas ESPN y ahora también asegura haber sabido The Athletic, ese honor recaerá en Nico Paz, del Como 1907. Aunque el centrocampista apenas había tenido apariciones esporádicas con la Albiceleste en el pasado reciente y tuvo que conformarse con dos participaciones en el Mundial, al jugador de 22 años se le augura un gran futuro.

Tras su salida del Real Madrid en el verano de 2024, Paz ha evolucionado de forma espléndida a orillas del lago de Como y viene de firmar una temporada sobresaliente en la Serie A, con 13 goles y 7 asistencias. En la presente campaña ya suma cuatro contribuciones de gol en seis partidos, entre ellas dos asistencias en la Champions League. Con Argentina ha aportado un gol y una asistencia en once encuentros.

¿Por qué Argentina tiene que volver a asignar el 10 de Lionel Messi?

Argentina, eso sí, no podrá cumplir el deseo de algunos aficionados de no volver a entregar el 10. El reglamento de la FIFA sencillamente no permite dejar fuera un número entre el 1 y el 23 o el 26. Por eso, recientemente también se pensó en un modelo rotatorio con distintos portadores. Otros candidatos que se barajan son Alexis Mac Allister (27), que también lleva el 10 en el Liverpool, y Enzo Fernández (25, Manchester City).

Por cierto, la carrera de Messi con la selección todavía no ha terminado del todo. El 6 de octubre, el héroe popular recibirá en Buenos Aires su partido oficial de despedida, cuando se dispute un amistoso contra Benín. En la capital argentina, La Pulga recibirá "la despedida que realmente merece, aquí en Argentina", declaró el presidente de la federación, Claudio Tapia, en un vídeo en X.

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Brasil: ¿quién se queda con el 10 de Neymar?

Por cierto: en Brasil también se planteó hasta hace poco la cuestión de quién llevará en el futuro la camiseta con el número 10 y, con ello, asumirá el relevo de Neymar, retirado de la selección tras el Mundial.

Pero la decisión ya está tomada: Raphinha, del FC Barcelona, seguirá los pasos de Pelé, Zico, Ronaldinho y Kaká.



