Este duelo de la Nations League con Grecia fue histórico para el equipo de la DFB en varios sentidos. Fue el primer partido en casa del seleccionador Jürgen Klopp y fue el primer partido como local con localidades de pie desde hacía 28 años. Como terminó con la primera derrota contra Grecia, al equipo, en su posterior acercamiento precisamente a esa nueva zona de localidades de pie, además de aplausos de ánimo, también le llegaron silbidos.

Así de rápido puede cambiar todo. Hace apenas un momento, gracias a la llegada de Klopp al cargo, reinaba aquí una euforia y una confianza en un futuro exitoso de la selección nacional como hacía mucho tiempo no se veía. Un empate afortunado en Países Bajos y una derrota en casa contra Grecia bastaron para las primeras muestras de descontento de los aficionados alemanes.

"Está bien, pero no es necesario", consideró Klopp en la rueda de prensa posterior al partido, y reclamó: "Quien quiera silbar, que me silbe a mí". Hizo de esa declaración el mensaje central de su intervención y la repitió de distintas maneras. "Si alguien quiere ser crítico, que lo haga conmigo y deje en paz a los chicos".

La táctica de Jürgen Klopp es tan evidente como lógica

Estas declaraciones resultan algo sorprendentes si se observan las amenazas en su rueda de prensa de presentación en julio, cuando Klopp anunció: "Si mañana decís que soy una mierda, me voy". De hecho, también hizo referencia a sus palabras de entonces en la rueda de prensa actual. Aunque la interpretación es en realidad bastante clara, según Klopp habría habido un "malentendido": en realidad no quiso decirlo así.

La actual táctica de comunicación de Klopp es, mientras tanto, tan evidente como lógica. Su propio renombre y la confianza básica que existe aquí en sus capacidades siguen siendo tan grandes que él personalmente, pese a esa repentina disposición a recibir críticas formulada ahora de manera ofensiva, apenas debe contar con resistencia en este momento. Muy distinta es la situación de los jugadores a los que protege con vehemencia. Sobre todo de aquellos que participaron en las decepciones del pasado reciente.

Ahora mismo, Klopp es más grande que la selección nacional. Eso ya se notó en Augsburgo en que, durante el anuncio de la alineación, su nombre fue gritado más fuerte que los nombres de todos los jugadores. Es comprensible que quiera aprovechar ese voto de confianza tras las primeras decepciones deportivas y evitar así cualquier crítica a sus jugadores que pueda seguir generando inseguridad.

Entonces, ¿críticas a Klopp? No se le debe criticar en absoluto por los resultados y actuaciones decepcionantes hasta ahora ni por el peor arranque de todos los seleccionadores nacionales. Nadie podía esperar que Klopp dotara de un fútbol bonito y exitoso, sin tiempo de adaptación, a esta selección nacional que lleva años decepcionando de forma fiable. Contra Países Bajos, el equipo de la DFB jugó al menos una buena mitad y mostró en conjunto una nueva mentalidad; la actuación completamente mala contra Grecia fue luego un claro paso atrás.

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Equipo de la DFB: ¿fue una buena idea el enfoque de Klopp de dos plantillas?

Al menos a día de hoy sí cabe preguntarse si el muy valiente y también muy elogiado enfoque de dos plantillas fue realmente una buena idea. Es totalmente comprensible que Klopp quiera conocer personalmente al mayor número posible de jugadores. Pero quizá habría sido más inteligente convocar, al menos, a una base de potenciales titulares del futuro para toda la fase de partidos internacionales y, por ejemplo, cambiar únicamente la mitad trasera de la plantilla.

En cualquier caso, resulta algo desconcertante que ahora el capitán Joshua Kimmich, que actuó con mala fortuna contra Grecia, tenga que abandonar la concentración. Lo mismo vale para el guardameta titular designado Marc-Andre ter Stegen o para el jefe de la defensa Jonathan Tah. Jugadores clave de ese tipo deberían representar la continuidad y servir de ancla precisamente en fases complicadas. El propio Kimmich, al parecer, lo siente de manera parecida. En Augsburgo subrayó que preferiría quedarse con el equipo.

Al margen de este factor emocional, también hay uno racional. Klopp está implantando ahora mismo en la selección nacional una nueva filosofía (fútbol de asalto) y una nueva formación (4-3-3). Al margen de todos los experimentos personales, Klopp podría haber aprovechado esta fase de partidos internacionales inusualmente larga para dar a sus potenciales titulares el máximo tiempo de adaptación. Los dos primeros partidos mostraron claramente lo largo que sigue siendo el camino hacia un sistema funcional. Es posible que Klopp haya dejado pasar aquí una gran oportunidad.

En sus exitosísimas etapas en clubes, pudo enseñar su estrategia durante meses en entrenamientos diarios. En la selección nacional, las condiciones son básicamente distintas. Las sesiones de entrenamiento y los partidos son extremadamente escasos. En los doce meses posteriores a este bloque de partidos internacionales solo habrá otros seis encuentros; apenas tres cuartos de año después ya llegará la Eurocopa. Pero ahora, en primer lugar, una convocatoria completamente nueva entra por primera vez en contacto con las ideas de Klopp y ya afronta con cierta presión los incómodos partidos contra Serbia y en Grecia.