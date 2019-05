Paratici, director deportivo de la Juventus: "Nunca pensamos en Guardiola"

El directivo descarta que el técnico español vaya a dirigir al equipo turinés la próxima temporada

No la Juventus no quiere a Pep Guardiola. No se lo han planteado, al menos, y eso que el puesto del banquillo está vacante, pues hace unos días se supo que Massimiliano Allegri no continuará en el equipo turinés la próxima temporada. En el baile de nombres salió también el técnico catalán, incluso fue refrendado por la agencia Agi, una de las más poderosas de que fue prolija en detalles y aseguró que cobraría 24 millones y que sería presentado la próxima semana.

Pero no pasó, y no pasará, al menos eso asegura el director deportivo del club, Fabio Paratici a DAZN Italia. "Este mundo es un poco extraño, no hemos hablado con él, ni siquiera hemos pensado en él", aseguró el dirigente de la 'vecchia signora'. Es decir, que ni está ni se le espera, en el podrían estar tranquilos porque si es así lo lógico es pensar que mantendrán al técnico que les ha dado el triplete inglés.

Sigue por lo tanto abierta la plaza, aunque el director deportivo asegura que no están preocupados porque saben lo que quieren: "Tenemos ideas claras, ya lo hemos dicho, estamos haciendo nuestras evaluaciones, todavía hay muchas competiciones en progreso ... Hasta que todas las competiciones terminen, me parece correcto, también por respeto a todos, permanecer en esta situación ".

Y todo lo demás está supeditado a ese primer movimiento. " Actuaremos de acuerdo con lo que diga el nuevo entrenador. Antes de continuar, esperaremos con calma. Intentamos mejorar cada año".

Hay un nombre en duda, eso sí, que es el de Paulo Dybala, cuyo hermano ha asegurado que saldrá del equipo. "Es uno de nuestros jugadores, tenemos una gran confianza en él, la inversión que hicimos hace cuatro años y la renovación del contrato es una prueba de ello. Dybala es un jugador de la , un jugador muy importante para nosotros", concluyó.