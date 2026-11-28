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El Manchester United cayó en casa y ante su afición por 0-4 frente al Brentford en Old Trafford, en la duodécima jornada de la Premier League.

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El Manchester United sigue anclado en la penúltima posición de la clasificación de la Premier League con 8 puntos, a solo uno del Crystal Palace, colista del campeonato, que se medirá mañana domingo al Hull City.

En 12 jornadas de Premier League, el Manchester United solo ha conseguido una victoria, ante el Ipswich Town.

El Manchester United está ahora amenazado por el descenso, pese a haber fichado recientemente al entrenador Mauricio Pochettino como sustituto de Michael Carrick.

El último descenso del United se remonta a la temporada 1973-1974, cuando terminó en penúltima posición con 32 puntos, fruto de 10 victorias, 12 empates y 20 derrotas.

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Sin embargo, la impactante paradoja que presagia un nuevo descenso del Manchester United es que el arranque del equipo en las 12 primeras jornadas de la temporada 1973-1974 fue mucho mejor que el de la actual campaña 2026-2027.

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En la temporada 1973-1974 de la Premier League, el United sumó 4 victorias en las 12 primeras jornadas, además de 2 empates y 6 derrotas.

Esta temporada, en cambio, el United solo ha conocido el sabor de la victoria en un partido, con 5 empates y 6 derrotas.

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Según la cuenta de estadísticas Squawka, el Manchester United ha encajado 4 o más goles en 3 partidos consecutivos de la Premier League por primera vez desde 1961.

El United empató 4-4 en casa ante el Aston Villa, antes de perder 4-0 en el campo del Liverpool y caer después en casa ante el Brentford por el mismo resultado (0-4).

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Squawka añadió: «El Manchester United ha disputado 10 partidos consecutivos en la Premier League sin ganar, por primera vez en su historia».

Además, señaló que el Manchester United no ha logrado dejar la portería a cero en ninguno de sus 12 primeros partidos de la temporada de la Premier League, algo que no ocurría desde la temporada 1930-1931.

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En aquella temporada (1930-1931), el Manchester United descendió tras terminar el campeonato en última posición.