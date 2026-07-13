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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Paradis responde a las acusaciones de trato de favor a Argentina: «¡No nos importa lo que diga la gente!»

Argentina vs Switzerland
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Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
L. Paredes
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Suiza
EE. UU.
Inglaterra

Las críticas hacia los compañeros de Messi se han intensificado.

 Leandro Paredes, centrocampista de Argentina, rechazó las acusaciones de que los árbitros o la FIFA favorezcan al campeón del Mundial 2026.

En una rueda de prensa con medios argentinos el domingo por la noche, el exjugador del Boca Juniors, visiblemente molesto, afirmó: «No veo dónde está la polémica. Las reglas son claras: el rival simuló una lesión y yo no le toqué; la decisión fue correcta».

Sus palabras llegan en plena oleada de críticas, pues muchos aficionados creen que árbitros y FIFA favorecen a Argentina para que repita título.

La anulación de un gol ante Egipto en octavos y la expulsión del suizo Breel Embolo en cuartos han avivado la polémica.

El seleccionador suizo, Murat Yakin, lamentó la eliminación y declaró: «Fuimos mejores que Argentina. No ganó el fútbol. Se nos castigó por una falta injustificada; fue una acción inocente y el error del árbitro arruinó nuestro plan».

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El seleccionador suizo añadió: «Hubo un contacto evidente, y no entiendo cómo el árbitro y el árbitro asistente de vídeo llegaron a esa conclusión; Suiza tenía todo el derecho a sentirse agraviada».

Paradis respondió con firmeza: «No nos importa lo que digan; la gente siempre hablará, y nosotros respondemos en el campo».

Paredes, figura destacada en el torneo, sería titular el miércoles en la semifinal contra Inglaterra, encuentro en el que los arbitrajes volverán a estar bajo la lupa.

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