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Parada cardíaca tras un choque impactante: España, en vilo por Jesús de Miguel, del Tenerife

Segunda Division
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
J. de Miguel

El lunes, durante el partido de segunda división entre el CD Tenerife y el FC Andorra, se produjo un incidente de graves consecuencias en el que el delantero del Tenerife Jesus de Miguel resultó gravemente lesionado.

Se jugaba el séptimo minuto del tiempo añadido, con el marcador 2-2, cuando el Tenerife, que jugaba en casa, inició un contraataque con un balón largo desde su propio campo. El pase iba dirigido al delantero de Miguel, que esprintó hacia la portería rival con la mirada fija en el balón.

Sin embargo, poco después de la línea de medio campo, la carrera del futbolista de 30 años terminó bruscamente: chocó violentamente con el portero del Andorra, Jesús Owono, que también había salido a toda velocidad al encuentro del balón e intentó despejarlo saltando. Owono vio de inmediato la tarjeta roja, mientras de Miguel se retorcía en el suelo. Un jugador del Andorra fue el primero en acercarse al herido y, tras echarle un vistazo, comenzó a agitar los brazos con nerviosismo y a hacer señas hacia la banda.

Según informaron medios españoles, de Miguel sufrió una parada cardíaca en la ambulancia de camino al hospital y fue reanimado por los servicios de emergencias. Según explicó el CD Tenerife, de Miguel fue ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y se encuentra en «estado estable» pese a sufrir lesiones considerables en la cabeza y el pecho.

Los jugadores de ambos equipos estaban visiblemente conmocionados por el incidente, y algunos compañeros de de Miguel tenían lágrimas en los ojos. Tras la expulsión de Owono, el árbitro Manuel Pérez suspendió de inmediato el partido.

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En un comunicado del FC Andorra se leía: «Queremos transmitir toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente que ha sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto».

A lo largo de la noche, numerosos clubes de distintas ligas españolas expresaron su solidaridad y enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación, entre ellos el Real Madrid, el club con más títulos, el FC Valencia y el Rayo Vallecano.

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