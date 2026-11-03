Corría el minuto 7 del tiempo añadido, con 2-2 en el marcador, cuando el Tenerife, que jugaba en casa, inició un contraataque con un balón largo desde su propio campo. El pase iba dirigido al delantero de Miguel, que esprintó hacia la portería rival con la mirada puesta en el balón.

Sin embargo, poco después de cruzar la línea de medio campo, la carrera del futbolista de 30 años terminó abruptamente: chocó violentamente con el portero del Andorra, Jesús Owono, que también había salido a toda velocidad al encuentro del balón e intentó despejarlo de un salto. Owono vio de inmediato la tarjeta roja, mientras de Miguel se retorcía en el suelo. Un jugador del Andorra fue el primero en llegar hasta el herido y, al verlo, comenzó a agitar los brazos y a hacer gestos hacia la banda.

Según informaron medios españoles, de Miguel sufrió un paro cardíaco en la ambulancia camino del hospital y fue reanimado por los servicios de emergencia. El CD Tenerife explicó que había sido ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y que se encontraba «estable» pese a presentar lesiones importantes en la cabeza y el pecho.

Los jugadores de ambos equipos estaban visiblemente conmocionados por lo sucedido, y algunos compañeros de de Miguel tenían lágrimas en los ojos. Tras la expulsión de Owono, el árbitro Manuel Pérez suspendió el partido de inmediato.

¿Cuál es el estado actual de Jesús de Miguel?

En un comunicado, el FC Andorra señaló: «Queremos transmitir a Jesús de Miguel toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos tras el grave incidente que ha sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto».

A lo largo de la noche, numerosos clubes de distintas ligas españolas expresaron su solidaridad y le desearon una pronta recuperación, entre ellos el Real Madrid, el club con más títulos de liga, el Valencia CF y el Rayo Vallecano.

Sin embargo, el delantero se encuentra ahora en estado crítico. Según informó su club el martes por la mañana, el estado del futbolista de 30 años «ha empeorado a nivel neurológico» durante la noche en el hospital. Se facilitará más información próximamente.