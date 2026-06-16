Para sustituir a Salah, Liverpool y París Saint-Germain se enfrentan en una dura batalla

El Liverpool ha avanzado mucho en las negociaciones para fichar a una de las estrellas ofensivas del próximo mercado de verano.

Los Reds buscan potenciar las bandas tras la salida de Mohamed Salah, que dejó el club la pasada temporada, cuando terminó con sus peores resultados en años.

Según Fabrizio Romano, el Liverpool supera al PSG en la puja por el extremo del Leipzig Yann Diomande.

Ven al joven de 19 años como el sucesor ideal de Mohamed Salah.

A pesar de su juventud, ya se le considera uno de los delanteros más peligrosos en los duelos individuales, tal como mostró al desarbolar a Ecuador y, en especial, a Piero Hinkapi (Arsenal) en el 1-0 de Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026.

El Leipzig pide 130 millones de euros por cederlo.

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Romano añadió en su canal de YouTube: «Hay un gran problema en París con Bradley Barcola. Simplemente no hay sitio para Diomandi a menos que se vaya Barcola, y por ahora el club no parece dispuesto a venderlo».

Además, señala que la pugna entre Liverpool y PSG está en pleno apogeo y que la ventaja del Liverpool no es solo económica, pues estarían dispuestos a ofrecer al jugador un contrato mejor que el del club parisino.

El PSG aún busca la mejor salida para Bradley Barcola; si llega la oferta correcta, fichar a Diomande sería más sencillo.

Por ahora Liverpool trabaja intensamente y conoce la oferta inferior del PSG, así que todo puede cambiar.

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