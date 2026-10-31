El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, ha decidido recurrir a cinco jugadores del equipo sub-21, que disputa la competición de la Joy League de la élite, en su próximo viaje asiático.

El Al Nassr visitará al Pakhtakor uzbeko pasado mañana lunes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la élite.

Postecoglou había decidido excluir a algunos elementos importantes del viaje que partió hacia la capital uzbeka, Taskent, este sábado, para darles descanso. Se trata del portugués Cristiano Ronaldo y los franceses Kingsley Coman y Mohamed Simakan.

Para compensar esas ausencias, el entrenador australiano decidió dar la oportunidad a algunos elementos del equipo sub-21, con Abdulrahman Sufyani, Rakan Al Ghamdi y Awad Aman a la cabeza, además de los porteros Abdulhadi Alwan y Abdulrahman Al Otaibi.

El entrenador del Al Nassr desea lograr una victoria que mejore la situación del equipo en el grupo Oeste, ya que ocupa el noveno puesto con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota, mientras le queda un partido aplazado contra el Al Wasl emiratí.

La decisión de Postecoglou llega a pesar de que el equipo sub-21 disputa un partido importante en la Joy League de la élite, ya que visitará al Al Khaleej mañana domingo, en la novena jornada de la competición.

Los juveniles del Al Nassr ocupan el undécimo puesto en la tabla de clasificación de la Liga Saudí sub-21 con 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate y dos derrotas, y al equipo le quedan dos partidos aplazados.