El club saudí Al Ahli ha puesto sus ojos en una estrella de la selección de Francia en el Mundial, con el objetivo de reemplazar a su compatriota Enzo Millot durante la próxima temporada.

Diversos informes de prensa habían confirmado que el portugués Rui Pedro, director deportivo del Al Ahli, decidió excluir a Millot de sus planes para la próxima temporada, e inició la búsqueda de un nuevo jugador para sustituirlo.

El periodista italiano Gianluigi Longari reveló que el jugador al que apunta el Al Ahli para suceder a Millot es el también francés Manu Koné, centrocampista de la Roma.

Koné acaparó todas las miradas durante la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde disputó 5 partidos, 4 de ellos como titular, aunque no marcó ni asistió en ningún gol.

La tarea del Al Ahli no será sencilla para hacerse con el jugador de 25 años, ya que cuenta con el interés de numerosos clubes europeos, encabezados por el Arsenal, el Manchester United y el Atlético de Madrid.

Según un tuit de Longari, a través de su cuenta oficial en "X", el club saudí apunta a otro jugador en el centro del campo, el senegalés Idrissa Gueye, quien abandonó el Everton tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada.

El Al Ahli no podrá incorporar a Koné ni a Gueye hasta deshacerse de Millot en el mercado de fichajes veraniego, algo que sigue siendo complicado ante la ausencia de ofertas por él.

Millot se unió al Al Ahli durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Stuttgart alemán, y comenzó la temporada de manera muy sólida, antes de que su nivel decayera en el último periodo.

Cabe recordar que el centrocampista francés disputó con el Al Ahli 40 partidos en las distintas competiciones durante la pasada temporada, en los que logró marcar 9 goles y dar 7 asistencias.