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Ezri Konsa ha lanzado un aviso sobre las aspiraciones del Arsenal al título al insistir en que ganar con regularidad es el único camino hacia la gloria, después de que el equipo londinense igualara al Manchester City. El defensa vivió una tarde histórica en el Emirates, donde marcó su primer gol con el club en una contundente victoria por 2-0 ante el Everton que permitió aprovechar la derrota del City por 2-1 frente al Aston Villa.

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Konsa se estrena como goleador del Arsenal en una exhibición a balón parado

Ezri Konsa, defensa del Arsenal que llegó al club procedente del Aston Villa en verano, no pudo ocultar su alegría tras marcar su primer gol con el equipo en una victoria crucial de la Premier League ante el Everton. El empate se rompió a los siete minutos, cuando la presión inicial de los locales propició tres saques de esquina consecutivos. En el último, Konsa empujó el balón en el segundo palo y anotó el primer gol a balón parado del Arsenal esta temporada.

En declaraciones a PLP tras el pitido final, Konsa habló de la importancia del momento y del trabajo colectivo detrás de la jugada. «Es una gran sensación, siempre lo es», afirmó. «La portería a cero, un gol, mi primer gol con el club: en conjunto, un día fantástico». El defensa reveló que el cuerpo técnico le había metido algo de presión, en tono amistoso, para que por fin marcara. «Llevaba un tiempo esperando mi primer gol. Antes del partido hablé con la persona encargada de las jugadas a balón parado y me dijo que también llevaba tiempo esperando mi gol, así que hoy tenía que llegar».

El Emirates Stadium se convierte en una fortaleza

El tanto fue también el primer gol a balón parado del Arsenal en la competición doméstica esta temporada y puso fin a una racha de 13 partidos sin marcar de esta forma en todas las competiciones, excluidos los penaltis, desde el encuentro ante el Crystal Palace en mayo de la temporada pasada. Konsa señaló que el equipo intuía que el gol estaba cerca tras su actuación europea entre semana. «Sí, sin duda, después del partido contra el Bayern, en el que creamos varias ocasiones a balón parado», explicó. «Los jugadores sentíamos que iba a llegar, y hoy ha sido el día». Esta nueva eficacia en los saques de esquina añade otra dimensión a un Arsenal cada vez más difícil de frenar.

«He venido a este estadio durante muchas temporadas y sé lo difícil que es jugar contra nosotros. No me sorprende», declaró Konsa al ser preguntado por el excelente rendimiento del club como local. También dejó claro que ese nivel es el que se espera de los actuales campeones. «Somos campeones y, para serlo, hay que ganar partidos con regularidad. Esta es nuestra casa y queremos ganar aquí tantos partidos como sea posible». Esa mentalidad ha convertido el estadio del Arsenal en una auténtica fortaleza esta temporada.

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Gabriel celebra un hito con un gol

La defensa del Arsenal tuvo un doble motivo de celebración: Gabriel Magalhaes también marcó y celebró por todo lo alto su partido número 200 en la Premier League. El poderoso brasileño amplió la ventaja del Arsenal en el minuto 68 al elevarse por encima de todos para rematar un centro preciso de Ben White. La compenetración entre los dos centrales ha sido una de las claves del éxito del Arsenal esta temporada, y Konsa elogió la influencia de su compañero dentro y fuera del campo durante el poco tiempo que llevan juntos en la capital.

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«Estoy muy contento por él. Es un jugador extraordinario y una persona extraordinaria. Me alegro mucho por él», comentó Konsa sobre el día señalado de Gabriel. «Me ha hecho la vida fácil desde que llegué al club y ha sido un placer jugar a su lado».

El Arsenal aprovecha el tropiezo del Manchester City

El resultado cobró aún más importancia por lo ocurrido en otro campo, ya que el Manchester City sufrió un revés en su visita al Aston Villa. La victoria del Arsenal lo dejó igualado a 21 puntos con el equipo de Enzo Maresca en lo más alto de la clasificación de la Premier League.

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Ahora, el Arsenal centrará su atención en la Copa de la Liga y visitará al Fleetwood Town el martes en la cuarta ronda. Después volverá a enfocarse en la Premier League para afrontar el domingo un gran duelo a domicilio contra el Liverpool.