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El Barcelona sigue buscando en el mercado de fichajes a jugadores jóvenes con capacidad para jugar en el primer equipo, después de que el inglés JJ Gabriel se haya acercado al Real Madrid.

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El Barcelona intentó hacerse con la joya del Manchester United, de 16 años, pero el Real Madrid se le adelantó, y el jugador ha estado hoy en Valdebebas.

Según el diario «Mundo Deportivo», el Barcelona ha puesto sus ojos en otro talento destacado para aprovechar los servicios del joven jugador, siguiendo el modelo de futbolistas como Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim o Jesse Bisiwu, entre otros, operaciones que permitieron al Barça incorporar talento sin necesidad de pagar elevados traspasos.

En este contexto, varios informes aseguran que el Barcelona sigue de cerca a Gabriel Rajkovic, delantero de 15 años que se ha convertido en una pieza básica del primer equipo del Vålerenga noruego.

El joven futbolista ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en 18 partidos con su club, un rendimiento que ha llamado la atención de numerosos grandes clubes europeos.

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Según el portal «TeamTalk», el Barcelona y el Manchester United son los mejor situados para fichar a este prometedor delantero.

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Cabe recordar que un informe publicado en Noruega a principios de agosto señaló que uno de los ojeadores del Barcelona vio en directo a Gabriel Rajkovic en el partido de su equipo ante el Bodø/Glimt, encuentro en el que marcó su primer gol como profesional.

Con ese tanto, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Eliteserien, con apenas 15 años, cinco meses y 15 días. El talento de Rajkovic llamó la atención del Barcelona, que al parecer ha seguido de cerca al jugador, convocado con la selección sub-16 de Noruega durante el actual parón internacional.

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Pese a su juventud, Gabriel Rajkovic mide 1,87 metros y puede jugar tanto de extremo como de delantero centro. Esa versatilidad lo convierte en un jugador al que conviene seguir de cerca en el futuro.

JJ Gabriel pone rumbo al Real Madrid

JJ Gabriel está cada vez más cerca del Real Madrid, como ha dejado claro su último paso este miércoles.

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Según el diario «Marca», el futbolista inglés de 16 años visitó este miércoles la Ciudad Deportiva del club en Valdebebas, en un primer contacto con la que pronto será su nueva casa.

Solo falta que el Real Madrid anuncie oficialmente el fichaje de JJ, después de que el jugador rescindiera su contrato con el Manchester United.

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En Inglaterra, los jugadores viven con gran tristeza la marcha del joven delantero, considerado el mayor talento futbolístico surgido en el país en los últimos años.

La presencia de Gabriel, que llevaba varias semanas entrenándose en solitario en España a la espera de que se confirmara su firma con el Real Madrid, despertó una gran expectación en la Ciudad Deportiva del club, donde son muy conscientes del revuelo mediático que rodea su salida del Manchester United y su llegada a la entidad.

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El joven talento inglés JJ Gabriel ha resuelto su futuro con el Manchester United tras anunciar oficialmente su salida del club ayer martes, poniendo fin a una etapa en el conjunto de Old Trafford que comenzó cuando ingresó en su academia con diez años, y con su traspaso al Real Madrid cada vez más cerca de cara al próximo mercado de invierno.