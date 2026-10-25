



Se desconoce si Vincent Kompany verá desde el hospital el partido de su equipo contra el segundo clasificado, el SC Friburgo, en la séptima jornada de la Bundesliga. El entrenador del Bayern de Múnich está siendo sometido allí a exhaustivos exámenes tras desplomarse el viernes.

En cualquier caso, los responsables del club más laureado de Alemania quieren que Kompany se ocupe lo menos posible del fútbol por ahora.

Según informa Christian Falk, jefe de fútbol de BILD y periodista que lleva años cubriendo al Bayern, el club ha pedido a todas las personas que visiten a Kompany que no hablen de fútbol con él. El entrenador debe poder concentrarse exclusivamente en su recuperación, por lo que las conversaciones deben ser de carácter personal y no profesional.

El sábado, Kompany recibió, entre otras, la visita de Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich. El hombre fuerte del club llevó una bolsa con alimentos de Feinkost Käfer, una tienda de delicatessen de Múnich. También Aaron Danks, ayudante de Kompany y encargado ahora de sustituirlo en la banda, explicó que por teléfono solo había hablado con él de asuntos personales.

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Los jugadores y miembros del cuerpo técnico llevaban tiempo preocupados por Kompany

El sábado, otro artículo del diario de mayor tirada de Alemania apuntó que los jugadores y miembros del cuerpo técnico del FC Bayern se habían preocupado cada vez más durante las últimas semanas por la dedicación al trabajo del entrenador y su equilibrio entre la vida laboral y personal. Según ese artículo, Kompany había trabajado demasiado, bebido demasiado café, hecho poco deporte y asumido demasiadas tareas.

Además, el belga había preparado y dirigido los últimos partidos contra el Viking Stavanger y el FC Arsenal en la Champions League, y contra el RB Leipzig en la Bundesliga, pese a haberse contagiado de un virus persistente y «de los fuertes» (como dijo el propio Kompany).

«De verdad, no es fácil conseguir que Vincent descanse», dijo su ayudante Aaron Danks, que sustituyó a Kompany en la rueda de prensa del pasado martes previa al partido contra el Arsenal y que ahora también lo sustituirá en el banquillo del Bayern de Múnich hasta nuevo aviso.

«Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo. Cogí un virus bastante fuerte. Por supuesto, no escuché a mi cuerpo», dijo el propio Kompany después del partido contra el Arsenal. «Y entonces, en algún momento, el cuerpo me dijo: "¡Para ya, chico!". Pero, por supuesto, me encuentro mejor; de lo contrario, no estaría aquí». Dos días después, Kompany se desplomó. Según dijo Max Eberl, director deportivo del Bayern, podrían pasar semanas hasta que vuelva al banquillo.

¿Cuánto se exige Kompany?

Esas palabras del exdefensa de talla mundial dicen mucho sobre la ética de trabajo de Kompany. Ya como jugador se le consideraba implacable con su cuerpo. Jugaba incluso lesionado y tampoco se daba descanso después de sufrir lesiones graves. Volvía una y otra vez al terreno de juego tan pronto como podía. Su padre, Pierre Kompany, reveló a la revista Der Spiegel, en el marco de un extenso perfil del entrenador del Bayern, que Kompany pasaba hasta 14 horas en las instalaciones de entrenamiento del club. Pierre Kompany contó a BILD que su hijo trabajaba hasta 18 horas y veía poco a sus tres hijos entre semana.

Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, también dijo el sábado que Kompany es «una persona increíble, un trabajador extraordinario que incluso va más allá de ese límite». Lo dijo como un elogio. Eso «también se ha perdido en cierta medida en nuestra sociedad, pero todavía hay personas así, que dicen: "Quiero hacer cosas, quiero actuar"».

Por todo lo que se sabe, Kompany, que atribuye su ética de trabajo a sus orígenes migratorios y está convencido de que debe trabajar el doble que los demás, se ha exigido demasiado. Y es precisamente ahí donde sus superiores intervienen ahora al pedir a quienes lo visiten que no hablen de fútbol con él.



