«Oficialmente no me he retirado todavía; no tengo redes sociales, pero ya me he retirado. Para mí, se acabó después del Mundial», explicó Groß este sábado tras su exhibición en el 3-0 del Brighton & Hove Albion contra el campeón FC Arsenal en la Premier League.

Es «tiempo de desearle solo lo mejor a la nueva generación», añadió el jugador de 35 años, que tras su regreso del BVB a su antiguo club se encuentra en un estado de forma excelente y pelea por los puestos de arriba en Inglaterra con los Seagulls. Groß «sigue disfrutando del fútbol en su club, pero en Alemania se está produciendo un relevo generacional, y yo cruzaré los dedos».

Del nuevo seleccionador Jürgen Klopp, que no incluyó a Groß en su lista XXL para los próximos cuatro partidos internacionales, el centrocampista espera «muchísimo».

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¿Cuántos partidos jugó Pascal Groß con Alemania?

Groß, que debutó recién a los 32 años, disputó 19 partidos con la selección absoluta de Alemania, en los que logró un gol. Formó parte de la convocatoria de Julian Nagelsmann en los dos últimos grandes torneos y sumó una aparición tanto en la Eurocopa 2024 en Alemania como en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Con el Brighton & Hove Albion, Groß ocupa actualmente la tercera plaza de la Premier League. Tras cinco jornadas, él mismo suma tres goles y cuatro asistencias, lo que le convierte en el máximo goleador y asistente de la que probablemente sea la liga más fuerte del mundo.

Groß fichó por el Brighton en 2017 procedente del FC Ingolstadt, antes de marcharse al BVB en el verano de 2024. A comienzos de 2026 regresó a Inglaterra, donde bajo las órdenes del técnico Fabian Hürzeler es el ancla central del centro del campo de los Seagulls, con los que ya ha disputado 290 partidos oficiales.