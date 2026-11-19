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El exinternacional inglés Ashley Young apuesta por que su antiguo compañero en el Everton Jordan Pickford siga siendo el portero titular de Inglaterra por delante de James Trafford. Pese a las grandes paradas del guardameta del Leeds United en la victoria del domingo ante España, Young cree que la experiencia de Pickford le hace merecedor de conservar la titularidad.

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Las rotaciones de Tuchel abren el debate sobre la titularidad

Young insiste en que Pickford debe conservar la titularidad en Inglaterra pese a las crecientes peticiones de dar el puesto a Trafford, de 24 años. Thomas Tuchel ha repartido por igual los minutos de la Liga de Naciones entre ambos porteros , lo que ha dejado a Pickford, de 32 años, fuera de cuatro de los últimos siete partidos oficiales de Inglaterra, después de haberse perdido solo dos de los 41 anteriores. En sus últimos nueve partidos oficiales sin él, Inglaterra ha dejado la portería a cero dos veces y ha encajado 18 goles.

El exdefensa destaca su experiencia en grandes torneos

Titular indiscutible desde 2017 , Pickford solo está por detrás del récord de 125 internacionalidades de Peter Shilton entre los porteros de Inglaterra. Young, que sostiene que los defensas necesitan saber quién estará bajo palos, declaró a The Overlap Daily: «Siempre hay que dar a los porteros la oportunidad de demostrar lo que valen.

»Cuando juegas de defensa, quieres saber quién es el portero que tienes detrás. Bien, está decidido: este va a ser nuestro número uno. Él va a estar en la portería. Y creo, con razón, que Jordan Pickford ha disputado 94 partidos con Inglaterra por algo.

»Ha estado en tres Mundiales y dos Eurocopas; ha dejado la portería a cero 49 veces. Es comprensible, pero para mí Pickford es el número uno de Inglaterra».

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Young elogia su superioridad en el juego con los pies

Young reconoció el impacto de Trafford, pero sostuvo que la intención de Tuchel de iniciar el juego desde atrás favorece a Pickford. Añadió: «Por supuesto, Trafford ha entrado y lo ha hecho bien; hizo algunas grandes paradas al final del partido contra España. Pero creo que Pickford es un portero que destaca más con los pies cuando juega con Inglaterra, porque Thomas Tuchel quiere eso: salir más con pases desde atrás y todo lo demás.

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»Tengo más confianza en Pickford que en Trafford con los pies. Pero con distintos entrenadores las cosas cambian. En el Everton salen jugando desde atrás a veces, pero no tanto como Inglaterra. Para mí, Pickford es el número uno de Inglaterra».

En la competición doméstica, sin embargo, Trafford lleva ventaja pese a un error costoso que Evanilson aprovechó en la reciente derrota del Leeds ante el Bournemouth. Su porcentaje de paradas, del 82,2 %, es el mejor de la Premier League, mientras que sus 4,4 goles evitados igualan la cifra de Bart Verbruggen, del Brighton, y superan el 73,7 % y los 1,1 de Pickford.

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El rendimiento en la Premier League influirá en la decisión

Ambos porteros regresan ahora a la Premier League conscientes de que su rendimiento con sus clubes influirá en la decisión de Tuchel antes de que Inglaterra vuelva a reunirse el año que viene. Trafford aspira a mantener su capacidad para detener disparos, la mejor de la liga, con el Leeds y a eliminar los errores costosos que comete ocasionalmente. Mientras tanto, Pickford debe destacar con el Everton para demostrar que su experiencia y su distribución de balón siguen dándole ventaja sobre su rival más joven.