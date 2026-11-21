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El delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick ha elogiado a su compañero Ibrahim Maza, de 20 años, como un talento de talla mundial tras forjar una sólida conexión sobre el terreno de juego en la Bundesliga. El atacante de 30 años también recordó la admiración que sentía de niño por David Beckham y admitió que la fama mundial de la antigua estrella del Manchester United le sorprendió.

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El delantero elogia al joven creador de juego del Leverkusen

Schick dedicó sus mayores elogios a su codiciado compañero Maza y también repasó la carrera de Beckham. Fichado del Hertha BSC en mayo de 2025 por una cifra estimada de 12 millones de euros, con contrato hasta junio de 2030, el joven centrocampista se ha adaptado rápidamente. Maza suma tres goles y tres asistencias en nueve partidos de liga, mientras que Schick lleva ocho goles y dos asistencias.

Schick destaca su gran conexión ofensiva

Schick suma 12 goles y dos asistencias en 15 partidos de todas las competiciones esta temporada y está rindiendo bien junto al dinámico atacante. Al hablar de la calidad y la personalidad de Maza en una entrevista con la Bundesliga, declaró: «No necesito decir mucho sobre él en el campo porque él mismo lo está demostrando todo. Cualquiera que entienda de fútbol y le vea jugar se da cuenta de que es increíble. Disfruto mucho jugando con él porque creo que tenemos buena conexión y nos entendemos muy bien en el campo.

«Es uno de esos jugadores a los que la gente debería disfrutar viendo. En el campo es fenomenal. En el vestuario es un tipo muy agradable y divertido, que siempre se está riendo. En general, creo que es una gran persona. Para mí, es un jugador de talla mundial».

La fama de Beckham sorprendió a Schick

La DFL también preguntó al internacional checo por el jugador que le inspiró de niño. Al recordar su admiración por el icono de Inglaterra, dijo: «Fue cuando era pequeño. Me gustaba el Manchester United y él era mi jugador favorito por entonces. Me gustaba mucho cómo golpeaba el balón, nada más».

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Sin embargo, el delantero admitió que no esperaba que el centrocampista retirado alcanzara semejante dimensión comercial y añadió: «Por supuesto, no sabía que se convertiría en una superestrella tan grande, no solo en el fútbol, sino también en el mundo del marketing y a escala mundial. Es una celebridad. En aquella época, simplemente disfrutaba viéndole jugar al fútbol».

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El Leverkusen espera recuperar a Maza

La pareja atacante del Leverkusen podría volver a jugar junta pronto, pese a que Maza regresó antes de tiempo este mes de su concentración con Argelia por un problema en el tobillo. El entrenador Carles Martinez ha indicado que se espera que el creador de juego esté disponible para el partido de Bundesliga del sábado contra el SC Paderborn . Mantener a Maza en forma y a Schick en racha goleadora será fundamental para que el Leverkusen siga ganando impulso en las competiciones nacionales.