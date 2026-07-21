Según «Bild», Dzeko y Baumann se reunieron en Croacia para que el delantero siga un año más con los «Königsblauen». Le ofrecen un sueldo base de 900 000 euros. Con bonificaciones, podría llegar a 1,3 millones al año.

Con esa cifra, el jugador de 40 años se situaría entre los mejor pagados del club, junto al nuevo fichaje Robin Gosens, el portero Loris Karius y el capitán Kenen Karaman.

Por ahora se desconoce si Dzeko aceptará, pues está de vacaciones tras el Mundial y quiere hablarlo con su familia antes de decidir si sigue jugando. En primavera se multiplicaron los rumores de que el Schalke daba por hecho que el fichaje de invierno se retiraría en verano tras lograr el ascenso.

Tras el ascenso, reconoció: «Uno nunca quiere dejarlo, yo no quiero dejarlo: el fútbol es mi vida. Ya veremos qué pasa en el Mundial. Entonces nos sentaremos a hablar».

Getty Images

¿Cuánto tiempo mantendrá Baumann a Dzeko en vilo?

Según Bild, en la reunión con Baumann le “parece bien” quedarse una temporada más, aunque aún debe decidir si el Schalke será la última etapa de su carrera.

Baumann y el club no quieren presionar a su héroe del ascenso, pero si encuentran un delantero barato y listo para jugar, necesitarán una respuesta rápida. De lo contrario, Dzeko no regresaría a la cuenca del Ruhr hasta principios de agosto.

Getty Images

¿Próximo fichaje desde Florencia? El Schalke se hace con Gosens

La temporada pasada, el Schalke regresó por sorpresa a la máxima categoría alemana tras tres años en la 2.ª Bundesliga. En el mercado de invierno fichó a varios jugadores, entre ellos Dzeko. El delantero, que llegaba del AC Florencia, aportó seis goles y tres asistencias en once partidos.

Este verano el Schalke ha vuelto a fichar a un jugador de la Fiorentina: el exinternacional alemán Gosens, que llega cedido y se convertirá en compra obligatoria por 1,5 millones si el S04 se mantiene en Primera.



