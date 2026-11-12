Para la historia: Italia rompe la maldición de 64 años ante Francia

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Italia logró una victoria histórica ante Francia por 3-1, en el partido que los enfrentó la tarde del jueves en el estadio de San Siro, dentro de la quinta jornada de la Liga de las Naciones de Europa, poniendo fin a una larga racha de resultados negativos frente a Francia en territorio italiano.

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La selección italiana no había logrado ninguna victoria sobre Francia en su propio territorio desde el 5 de mayo de 1962, cuando se impuso por 2-1 en la ciudad de Florencia.

Durante aquel enfrentamiento histórico de 1962, la selección francesa se adelantó por medio de Jean-Claude Piumi en el minuto 28, antes de que el italiano José Altafini respondiera con dos goles consecutivos, en los minutos 47 y 51, para dar la victoria a los locales.

Desde esa fecha, ambas selecciones han disputado varios enfrentamientos en suelo italiano sin que la Azzurra lograra repetir el triunfo.

Francia había conseguido la victoria en su última visita al estadio San Siro, en noviembre de 2024, por 3-1, también dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Un dato negativo para Upamecano

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El partido de hoy dejó una cifra negativa para el defensa francés Dayot Upamecano, ya que la selección francesa encajó 3 goles en un encuentro en el que el defensa participó durante el tiempo reglamentario, por primera vez en su carrera internacional.

La vez anterior en que Francia encajó tres goles con Upamecano sobre el terreno de juego en un mismo partido fue en la final del Mundial 2022 ante Argentina, pero en aquella ocasión los tres goles llegaron a lo largo de 120 minutos, después de que el partido se extendiera a la prórroga, antes de resolverse en la tanda de penaltis.

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Upamecano estuvo presente en la final del Mundial de Catar, que terminó con empate a 3-3, antes de la derrota de Francia en los penaltis, en uno de los partidos más emocionantes de la historia del torneo.

En cuanto al enfrentamiento del jueves, vio a Francia adelantarse con un gol tempranero que marcó Michael Olise en el minuto diez, aprovechando un error del portero Gianluigi Donnarumma al manejar el balón, antes de que Pio Esposito lograra el empate para Italia en el minuto 26.

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En la segunda parte, Sebastiano Esposito falló un penalti en el minuto 60, pero Davide Frattesi dio la ventaja a Italia en el minuto 63, y luego Pio Esposito volvió a sentenciar la victoria al marcar el tercer gol de penalti en el minuto 75.

Con este resultado, la selección italiana elevó su cuenta a 10 puntos, igualando a Francia en el liderato del Grupo 1, por delante de ella por diferencia de goles y por los enfrentamientos directos, mientras que Zinedine Zidane sufrió su primera derrota como entrenador de Les Bleus.

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El partido de ida entre ambas selecciones había terminado con empate (1-1), después de que Olise adelantara a Francia con un gran gol de tiro libre, antes de que Alessandro Bastoni lograra el empate para Italia.

Con su victoria de hoy, la selección italiana afrontará el partido ante Bélgica en la última jornada de la fase de grupos, a domicilio, con mayor tranquilidad, ya que solo necesitará el empate para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.