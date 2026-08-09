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Para jugar junto al futbolista de Senegal: una estrella de Argelia, pretendida en LaLiga

Fichajes
Primera División
H. Boudaoui
P. Gueye
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El club español Villarreal se ha movido para reforzar sus filas con un destacado fichaje argelino durante el actual mercado de fichajes de verano.

El portal "Foot Mercato" señaló que el argelino Hicham Boudaoui, estrella del Niza francés, ha entrado en la lista de intereses del equipo español.

Boudaoui, de 26 años, se unió a las filas del Niza en 2019, disputó con el club 207 partidos y marcó 14 goles.

El contrato de Boudaoui, que ha disputado 37 partidos internacionales con la selección de Argelia, finaliza con el Niza en el verano de 2027.

Foot Mercato apuntó que el Villarreal se ha movido en los últimos días para preguntar por la situación de Boudaoui y conocer la posibilidad de ficharlo este verano.

El Villarreal considera que Hicham Boudaoui posee características adecuadas para el equipo, con el fin de formar una destacada dupla con el senegalés Pape Gueye en el centro del mediocampo.

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