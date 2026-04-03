En una medida calificada como la más audaz y controvertida de la historia del deporte universitario estadounidense, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a firmar un decreto ejecutivo de amplio alcance que reestructurará la arquitectura administrativa y reguladora del deporte universitario, en una intervención federal sin precedentes en un sistema que durante décadas ha estado bajo la gestión de la Asociación Nacional de Deportes Universitarios (NCAA).

La nueva medida, que los observadores consideran un intento de reimponer el control gubernamental sobre un gigantesco sistema deportivo valorado en miles de millones de dólares, suscita temores de que se politice el deporte universitario y se convierta en un campo de batalla entre el poder federal y las instituciones educativas.

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Una nueva normativa amenaza la independencia de las universidades

La orden ejecutiva se centra en reajustar el sistema de «nombre, imagen y reputación», que permitió a los deportistas universitarios obtener beneficios de su fama por primera vez.

Aunque esta política otorgó a los jugadores una independencia financiera largamente esperada, Trump considera que la ausencia de normas unificadas ha creado caos en los contratos y acuerdos, y se ha comprometido a imponer normas federales estrictas que pongan fin a lo que él ha descrito como «anarquía financiera».

Sin embargo, los críticos advirtieron de que esta medida podría suponer una injerencia gubernamental directa en los asuntos de las universidades y abriría la puerta al control político de decisiones deportivas y académicas que hasta ahora eran totalmente independientes.

Nuevas restricciones a la libertad de los jugadores

La propuesta incluye también el restablecimiento de la política de traspaso único, por la que se permite al jugador cambiar de universidad una sola vez con total libertad, mientras que se le obliga a dejar de jugar durante un año completo en caso de que se traspase por segunda vez.

Los partidarios de la medida consideran que limitará el «caos competitivo», mientras que sus detractores la ven como un retroceso en la libertad de los jugadores y un retorno a políticas restrictivas que ya han quedado obsoletas.

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Reformas que afectan a la financiación y la elegibilidad

El impacto de la orden ejecutiva se extiende a los aspectos financieros y normativos, ya que Trump propone vincular la financiación federal y las becas universitarias al grado de cumplimiento de las instituciones con las nuevas políticas de la NCAA.

Esto significa que las universidades que se nieguen a aplicar estas normas podrían sufrir recortes en las ayudas económicas, lo que pondría en peligro la estabilidad de sus secciones deportivas y las enfrentaría a una verdadera crisis de financiación.

La propuesta incluye además un nuevo sistema de elegibilidad conocido como «5 por 5», que concede a los jugadores cinco años para completar cinco temporadas de juego, en un intento por unificar los calendarios de participación tras los cambios impuestos por la pandemia del coronavirus.

Con esta decisión, Trump no solo se limita a redefinir los límites del deporte universitario, sino que redefine la relación entre el Estado y el deporte en Estados Unidos, en una medida que podría cambiar para siempre el panorama de la competición universitaria.

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