Para hacer historia: una estrella del Barcelona da la espalda a las tentaciones de los grandes de Europa

Parece que Jules Koundé ha decidido su futuro en el Barcelona, pese al creciente interés en sus servicios por parte de varios de los grandes clubes europeos durante el actual periodo de fichajes de verano.

Según lo publicado por el diario español "Marca", el defensa francés no tiene intención, hasta ahora, de abandonar el conjunto catalán, y se aferra a continuar su trayectoria con la camiseta del Barcelona, después de haber renovado su contrato hace un año hasta el verano de 2030, en un paso que reflejó su clara voluntad de seguir dentro del proyecto del entrenador Hansi Flick.

La directiva del Barcelona conoce bien la postura de Koundé, y por ello no espera su salida durante el actual periodo de fichajes, especialmente porque el jugador ha dejado claro en más de una ocasión su deseo de quedarse, la misma postura que su agente ha trasladado a los responsables del club.

Interés europeo, pero sin ofertas oficiales

Koundé, de 27 años, cuenta con el interés de varios de los grandes clubes, ya que su nombre figura en las listas del Bayern de Múnich, el Arsenal, el Paris Saint-Germain y el Tottenham, pero ninguno de estos movimientos se ha convertido hasta ahora en una oferta oficial.

Informes ingleses habían señalado la disposición del Tottenham a presentar una oferta que alcanzaría los 65 millones de euros para hacerse con los servicios del defensa francés, aunque esta cantidad no se ha traducido en un paso oficial hasta el momento.

En el Barcelona, la dirección deportiva no parece demasiado preocupada por el futuro de Koundé, siempre que no lleguen ofertas excepcionales que obliguen al club a replantearse su postura, sobre todo porque la respuesta del jugador ha sido clara cada vez que se le ha preguntado por la posibilidad de marcharse: no quiere abandonar el Barcelona.

Aun así, el director deportivo Deco y el entrenador Flick saben que el mercado de fichajes puede deparar desarrollos sorpresivos durante los próximos días, y por ello el club no cierra por completo la puerta a ningún escenario, aunque la postura de Koundé parezca definitiva hasta ahora.

Koundé, elemento clave en los planes de Flick

El apego de Koundé al Barcelona no se limita a su deseo personal de continuar, ya que el defensa francés se ha convertido en uno de los elementos fundamentales del once de Flick, y goza de una gran confianza por parte del cuerpo técnico.

Desde su llegada al Barcelona procedente del Sevilla en 2022, Koundé ha disputado 188 partidos con la camiseta del conjunto catalán, convirtiéndose en uno de los jugadores franceses con más presencias en la historia del club.

Ya no le separan más que 5 partidos de igualar la cifra de su compatriota Éric Abidal, que encabeza la lista de jugadores franceses con más participaciones con el Barcelona, con un total de 193 partidos.

A las puertas de entrar en la historia del Barcelona

Koundé tiene una gran oportunidad de escribir su nombre en el registro de la historia del Barcelona durante el próximo periodo, después de haber superado ya a varias de las estrellas francesas que vistieron la camiseta catalana.

El defensa francés ha superado el número de participaciones de Ousmane Dembélé, que disputó 185 partidos con el Barcelona, y aventaja también a Clément Lenglet, con 160 partidos, y a Samuel Umtiti, que participó en 134 partidos.

Por lo tanto, la continuidad de Koundé en el Barcelona no será simplemente un rechazo a las ofertas de los clubes europeos, sino que podría brindarle en poco tiempo la oportunidad de encabezar en solitario la lista de jugadores franceses con más participaciones en la historia del club, añadiendo así un nuevo logro a su trayectoria con el conjunto catalán.