De una rivalidad que se prolongó durante toda una década en Inglaterra a una posible alianza que sacude a Turquía: informes turcos han revelado una sorpresa de gran calibre que podría reunir a los antiguos rivales Pep Guardiola y Mohamed Salah en un mismo equipo.

Medios de comunicación turcos informaron de que el club Trabzonspor ha entrado en conversaciones serias con el español Pep Guardiola para asumir el cargo vacante de director técnico, en un paso ambicioso para reforzar el proyecto del club tras la incorporación de la leyenda del Liverpool Mohamed Salah este verano.

Según lo que informó el boletín de noticias turco "Gusholder Haber Bulteni", la dirección del Trabzonspor ofreció al entrenador del Manchester City un salario fabuloso de 13 millones de euros anuales para convencerlo de dirigir al equipo en la búsqueda del título de la liga turca.

Este ambicioso movimiento llega pese al fuerte comienzo del propio Salah, quien marcó 4 goles y dio una asistencia en sus primeros 3 partidos en la Superliga turca, aunque el equipo sufrió un estrepitoso revés continental.

El Trabzonspor se despidió de la fase de clasificación para la Europa League con una humillante derrota por 5-0 en el global de los dos partidos ante el equipo húngaro Ferencváros, un resultado que llevó al entonces entrenador y leyenda del club, Fatih Tekke, a presentar su dimisión de inmediato.

Según el sitio web " fourfourtwo ", la dirección rechazó su dimisión en un primer momento, pero tras la siguiente derrota por 2-1 ante el recién ascendido Amedspor a domicilio, se le permitió marcharse de forma definitiva.

La respuesta de los jugadores llegó rápidamente en el primer partido tras la salida de Tekke, cuando el Trabzonspor arrolló a su invitado Gençlerbirliği por cinco goles a cero en el estadio Papara Park, con goles de Paul Onuachu, Ernest Muçi, Mohamed Salah y el recién llegado Francolino Djú.

El Trabzonspor tiene puesta la mira en un único objetivo esta temporada: romper el dominio del Galatasaray, que busca conquistar un quinto título consecutivo en una gesta sin precedentes en la historia de la liga turca, y parece que la dirección ve en el dúo Salah-Guardiola el arma idónea para lograrlo.

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