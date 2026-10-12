El francés Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, quiere incluir una cláusula de rescisión que le permita marcharse, a pesar del salario astronómico que le ofrece el conjunto bávaro para renovar su contrato.

El diario AS informó de que el Bayern de Múnich se movió con antelación para renovar el contrato de Olise, quien despierta un interés creciente por parte del Real Madrid.

Los medios alemanes revelaron, durante los últimos días, los detalles del plan del club para convencer a Olise de quedarse.

El contrato actual de Olise expira en 2029. El jugador se incorporó al gigante de la liga alemana hace dos temporadas, procedente del Crystal Palace, por solo 53 millones de euros.

Teniendo en cuenta su nivel y el creciente interés de otros clubes por sus servicios, el Bayern de Múnich es consciente de que debe presentar una oferta excepcional para garantizar la firma del jugador francés por un nuevo contrato.

El club bávaro tiene la intención de ofrecer a Olise una propuesta económica enorme, pues está dispuesto a convertirlo en el futbolista mejor pagado de la plantilla, por delante de Harry Kane y Jamal Musiala, duplicando su salario actual.

El jugador francés percibe actualmente 14 millones de euros, pero reclama un salario que supere los 25 millones de euros.

Sin embargo, hay un punto en el que el Bayern de Múnich tendrá que hacer concesiones, aunque el club no quiera: la insistencia de Olise en incluir una "cláusula de rescisión" que le permita abandonar el equipo.

Esa cláusula daría al futbolista francés la posibilidad de salir del club en el futuro, incluso si decide continuar en sus filas y renovar su contrato.

La insistencia de Olise en este apartado indica que permanecer en Múnich representa una opción muy seria para él, pero quiere conservar una baza que le permita marcharse si decide hacerlo en cualquier momento.

En Alemania no existen cláusulas de rescisión que permitan a los jugadores romper sus contratos a cambio de una cantidad determinada, salvo que se estipulen expresamente en el contrato, que es precisamente lo que quieren Olise y su agente.

La verdadera dificultad estará en fijar el importe de la cláusula de rescisión de manera que se ajuste a las exigencias del club y del jugador. Mientras el Bayern de Múnich quiere establecerla en 200 millones de euros, Olise reclama una cantidad mucho menor.