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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Para evitar una recaída: Mourinho actúa con la máxima cautela con la estrella del Real Madrid

Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
A. Tchouameni
España

Tras semanas de ausencia, el francés Aurélien Tchouaméni, estrella del Real Madrid, se entrenó este domingo con el grupo, aunque no participó en la totalidad de la sesión, sino en la gran mayoría de ella.

El diario AS informó de que existe un optimismo cauteloso en torno a Tchouaméni, ya que las señales son buenas después de que superara las dolencias que arrastraba desde el Mundial, aunque los procesos de recuperación requieren su tiempo. 

Con Tchouaméni en concreto, el club blanco actúa con la máxima cautela, pues la prioridad es que no se produzca ninguna recaída del astro francés.

Por ello, y pese a la imagen positiva que ofreció hoy, Tchouaméni no será titular ante el Inter de Milán en la Champions League; es más, resulta improbable que entre en la convocatoria del partido. 

Por este motivo, el entusiasmo que ha suscitado el regreso del jugador francés a los entrenamientos debe mantenerse dentro de un marco de prudencia, ya que se puede hablar de haber alcanzado la última fase de la recuperación, pero todavía no de la línea de meta.

Liga de Campeones
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Así, el entrenador José Mourinho mantendrá su gran dilema antes del partido del martes, puesto que Fede Valverde estará plenamente disponible y hay tres jugadores sancionados, que son Camavinga, Bernardo Silva y Arda Güler, mientras que Tchouaméni sigue en fase de recuperación y bajo estricta vigilancia.

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