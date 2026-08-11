El Barcelona se niega a correr más riesgos como el que sufrió ayer con Roony Bardghji, que se lesionó en su rodilla derecha durante la sesión de entrenamiento.

El extremo sueco, que espera un diagnóstico preciso, estaba en el mercado de fichajes y ahora no podrá salir.

Por este motivo, Marc Casadó y Héctor Fort realizaron este martes un entrenamiento individual, en el que ejecutaron una parte del trabajo con el grupo y otra parte por separado.

Según el diario español "Marca", el centrocampista y el lateral no entrenaron al mismo ritmo que el resto del grupo, ya que solo disputaron una parte por separado, la parte con mayor contacto.

Señaló que los jugadores no están sancionados ni lesionados, pero el club no quiere arriesgarse a una lesión que frustre su salida del estadio Spotify Camp Nou, sino que trabaja para protegerlos.

La intención del club catalán se orienta a buscarles una cesión o un traspaso en los próximos días, ya que la directiva no quiere que sufran ninguna lesión como le ocurrió a Bardghji ayer.

El extremo sueco Roony se somete hoy a las pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión, después de sentir molestias en la rodilla durante los entrenamientos que impedirán su salida tal y como estaba planeado.

Todos los indicios confirman que la lesión es grave y que Bardghji estará de baja varios meses a consecuencia de ella.

Los responsables y entrenadores del club catalán acordaron durante las últimas horas, para evitar más contratiempos, que Casadó y Fort, que no entran en los planes del entrenador Flick, disputen solo una parte del trabajo colectivo.

Este paso confirma con mayor claridad a los jugadores que el club catalán no cuenta con ellos.

Fort tenía hasta hace pocas horas la esperanza de continuar con la camiseta del Barça pese a las ofertas que había recibido, pero ahora ve con claridad, al igual que Casadó, que si quiere conseguir minutos de juego deberá buscarlos fuera del Spotify Camp Nou, teniendo en cuenta que la temporada pasada jugó cedido en las filas del Elche.