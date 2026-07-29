«Para esos tres no habrá futuro en el Bayern»: Max Eberl lanza un mensaje claro a los candidatos a la venta

Tras los dos fichajes de Nathaniel Brown e Ismael Saibari, la prioridad actual del Bayern de Múnich está en las ventas. Sobre todo, los tres jugadores de regreso tras cesión, Joao Palhinha (últimamente en el Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma) y Sacha Boey (Galatasaray Estambul), deben abandonar el club este mismo verano.

"Con Sacha, Bryan y Joao tenemos a tres jugadores con los que estamos muy abiertos a una salida", subrayó Eberl en una rueda de prensa este miércoles, y añadió con contundencia: "Para los tres no habrá futuro en el Bayern de Múnich. Si uno decide quedarse aquí, entonces será relativamente duro y complicado para él, porque no va a desempeñar un papel importante."

Sin embargo, la predisposición de los jugadores a cambiar de aires es solo una parte del asunto. Al mismo tiempo, también tienen que aparecer clubes que cumplan con las exigencias económicas del Bayern de Múnich. Por el momento, no se perfila de manera concreta un traspaso para ninguno de los tres.

Max Eberl descarta la salida de Alphonso Davies

Eberl calificó meanwhile como "descartada" una venta de Alphonso Davies. Tras varias lesiones y teniendo en cuenta su elevado salario, en las últimas semanas se había vuelto a relacionar al lateral izquierdo de 25 años con una posible salida. En la próxima temporada, Davies deberá disputarse el puesto de titular en el lateral izquierdo con Brown, mientras que Hiroki Ito está disponible como alternativa. Y, por cierto: Michael Olise también se queda en el Bayern de Múnich.

Una vez se cierre el fichaje definitivo de Bara Ndiaye, que ya se entrena con el equipo en Tegernsee, mientras tanto no están previstas más incorporaciones. "Nuestra plantilla está cerrada", dijo Eberl. "Este año tuve que sonreír muchísimo con los nombres que se nos vincularon. La verdad es que me divirtió mucho, porque realmente no había absolutamente nada de cierto en ninguno de los nombres que circularon a nuestro alrededor."

Eberl desmintió de forma muy concreta un supuesto interés en el delantero belga Charles De Ketelaere, del Atalanta Bérgamo.