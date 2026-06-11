La afición privó al capitán del Al-Nassr, el portugués Cristiano Ronaldo, del título de mejor jugador de la Liga Roshen de Arabia Saudí en la temporada 2025-2026.

La Liga Saudí terminó el 21 de mayo con el título del Al-Nassr tras siete años de espera.

Tres semanas después, la Liga Rوشن anunció que el mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah, ganó el premio al mejor jugador según la votación de los aficionados.

El mexicano, a pocas horas de jugar el partido inaugural del Mundial 2026 junto a Canadá y Estados Unidos contra Sudáfrica, se llevó el galardón.

Quinones finalizó la campaña con 33 goles, uno más que el inglés Ivan Toney (Al-Ahli), y se llevó la Bota de Oro.

Ronaldo, con 28 tantos, quedó tercero en la lista de goleadores y no retuvo la Bota de Oro ni el premio al mejor jugador.

João Félix, también del Al-Nassr, se quedó sin este galardón pese a llevarse el premio de la Asociación de la Liga Roshen tras anotar 20 goles y aportar 13 asistencias en 34 partidos.

Además, Kenonis fue el más votado como mejor jugador del partido en 14 ocasiones, récord de la temporada.