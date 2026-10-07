«Para devolver la credibilidad al fútbol»: un exjugador desafía a Infantino en las elecciones de la FIFA

El suizo Ramon Vega, exjugador del Tottenham, anunció este miércoles su deseo de presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), frente al actual presidente Gianni Infantino, aunque deberá cumplir una serie de requisitos antes de completar oficialmente los trámites de su candidatura.

Vega, de 55 años, aseguró que su objetivo al concurrir a las elecciones es «sencillo» y consiste en «servir al fútbol y a todos los que contribuyen a esta industria del deporte».

El exdefensa suizo explicó, en un comunicado difundido por la cadena francesa RMC, que su proyecto busca «reunificar a la familia del fútbol mundial, llevar a cabo una reforma real y sostenible, modernizar la FIFA de acuerdo con el siglo XXI, recuperar la estabilidad y la credibilidad, y reconstruir la confianza que el fútbol necesita de forma urgente».

El anuncio de Vega llega en medio de las críticas que recibe Infantino desde el verano pasado, tras la presentación de un proyecto para crear una empresa comercial dependiente de la FIFA y abrirla a inversores del sector privado, antes de que el proyecto fuera retirado.

Vega ya había anunciado en más de una ocasión su deseo de llegar a la presidencia de la FIFA, siendo su último intento en 2022, pero no logró completar los trámites de la candidatura, que requieren, entre otras cosas, obtener el apoyo de al menos 5 federaciones de las 211 federaciones miembros de la FIFA.

Vega declaró a la agencia de noticias France Presse (AFP): «La situación ha cambiado mucho desde entonces», al considerar que las federaciones nacionales se han vuelto «más abiertas al cambio» en comparación con sus intentos anteriores.

Requisitos para Vega antes del plazo final

Vega jugó en varios clubes durante su trayectoria, antes de poner fin a su carrera profesional en el Crystal Palace durante la temporada 2002-2003.

El exjugador suizo ha tenido una presencia destacada en las redes sociales durante las últimas semanas, aunque hasta ahora no ha revelado un programa electoral detallado.

Para que Vega se convierta en candidato oficial a la presidencia de la FIFA, debe haber desempeñado un papel activo en el fútbol durante al menos dos años en los últimos cinco años, además de obtener el apoyo de al menos 5 federaciones nacionales de distintas partes del mundo y superar los procedimientos de integridad de la Federación Internacional.

Estos requisitos deben cumplirse antes del plazo final para la presentación de las candidaturas, el próximo 18 de noviembre.

Vega no ha revelado hasta ahora si cumple todos estos requisitos y, en caso de lograrlo, sería el primer candidato en anunciar oficialmente su competencia contra Infantino en las próximas elecciones.

Infantino continúa sus esfuerzos por un nuevo mandato

Infantino, de 56 años, ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016, y está previsto que las elecciones se celebren durante el congreso de la Federación Internacional en la capital marroquí, Rabat, el 18 de marzo de 2027.

El presidente de la FIFA afronta críticas desde el anuncio del proyecto de la empresa comercial propuesta, en un momento en el que surgió la oposición de destacadas confederaciones continentales, entre ellas la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Pese a ello, hasta ahora no se ha anunciado un candidato único que represente a estas confederaciones frente a Infantino.

Está previsto que el plazo para la presentación de las candidaturas a la presidencia de la FIFA se cierre el próximo 18 de noviembre, mientras que las elecciones se definirán durante el congreso de la Federación Internacional en marzo de 2027.