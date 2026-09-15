El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha diseñado un plan de regreso progresivo para el francés Aurélien Tchouaméni, estrella del centro del campo merengue, tras su prolongada ausencia por lesión.

Tchouaméni disputó 11 minutos ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones de Europa, hace una semana, y después 21 minutos frente al Rayo Vallecano hace tres días.

Por su parte, el diario español "As" señaló que Tchouaméni no será titular en el partido de hoy martes ante el Elche, pero participará durante más de media hora, según lo previsto.

Mourinho declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche: "Tendrá más minutos de juego, sin duda. Está mejorando de forma constante, y se vuelve más fuerte y con más confianza. Jugará con seguridad, pero no voy a determinar el número de minutos que jugará".

Según el diario, el cuerpo técnico observa con ilusión el nivel de disciplina y control que ve en su rendimiento, sobre todo porque se le considera un refuerzo importante para la defensa en el borde del área, uno de los puntos débiles del conjunto merengue.

Así, Tchouaméni continúa actualmente ejecutando su plan de recuperación definido, despacio pero con firmeza, un plan estudiado y sumamente preciso, centrado en primer lugar en evitar cualquier recaída, con el fin de que regrese a plena forma cuando recupere del todo su estado físico.

"As" indicó que ha pasado largas horas en el gimnasio y en sesiones de fisioterapia, además de sesiones de entrenamiento individual en el campo número 3 del complejo de entrenamiento, con una gran cautela: Aurélien no ha sentido ningún dolor durante varias semanas y, aun así, sigue preocupado, aunque intenta mantener la calma.

El tiempo de juego de Tchouaméni está sometido a una vigilancia continua y aumenta de forma progresiva, sobre todo porque se recupera de una lesión compleja: hace 73 días, antes del partido de octavos de final del Mundial contra Paraguay, cuando sintió dolor en el muslo, y arriesgó jugando contra España en semifinales unas semanas después, pero al final abandonó el torneo lesionado, pasó sus vacaciones en sesiones de fisioterapia y se perdió el inicio de la Liga española.

El diario apuntó que Tchouaméni tiene grandes posibilidades de ser titular en el derbi de Madrid contra el Atlético, en el estadio Wanda Metropolitano, el próximo domingo.

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