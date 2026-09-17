Para apagar el fuego de la crisis: Pérez toma su primera decisión tras la polémica de la camiseta de «apoyo a Ceuta»

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tomó su primera decisión tras la crisis de la "camiseta de Ceuta", en la que se vio implicado el trío del equipo formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté.

Una gran polémica estalló en el estadio Martínez Valero, donde Vinícius, Mbappé y Konaté ocultaron el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas, las cuales vistieron antes del partido entre el Elche y el Real Madrid.

Los tres se quitaron sus camisetas durante el calentamiento previo al encuentro, un incidente que suscitó amplias críticas y abrió un debate que tuvo un gran impacto en la opinión pública.

En el Real Madrid reinó una honda preocupación por la interpretación de los hechos y por el surgimiento de dudas sobre la postura del club respecto a Ceuta. El club respaldó la iniciativa y defendió posteriormente el derecho de sus jugadores a tomar una decisión individual al respecto.

El diario "Marca" recogió, citando a su homólogo "OK Diario", que Florentino Pérez se desplazará a Ceuta mañana viernes en una visita de marcado carácter institucional.

Le acompañarán Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y José Martínez Pirri, presidente de honor del Real Madrid y natural de Ceuta.

Durante su visita, el presidente del Real Madrid tiene la intención de reunirse con Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta, en un encuentro con el que el club espera expresar su apoyo y solidaridad con la ciudad.

La presencia de Florentino Pérez el viernes, acompañado de Pirri, una de las leyendas del Real Madrid y una de las figuras más destacadas y estrechamente vinculadas a su tierra, contribuirá a mostrar el apoyo institucional del Real Madrid a la ciudad.

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