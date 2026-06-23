Para aliviar la saturación en su plantilla, el Barcelona se despide oficialmente de su estrella

El Barcelona ha anunciado un acuerdo con el Panathinaikos para el traspaso del portero español Iñaki Peña, quien deja el club catalán para jugar en Grecia.

El club lo confirmó este miércoles en un comunicado y el portero se despidió a través de su cuenta en «X».

El Barça no ha revelado los detalles económicos, aunque «AS» los cifra en unos 3 millones de euros.

El guardameta había decidido marcharse en los últimos días, optando por una experiencia en el extranjero pese a tener ofertas de La Liga, en busca de más minutos de juego.

Llegó al Barça en 2012 procedente del Villarreal y recorrió todas las categorías de La Masía hasta debutar con el primer equipo en 2023.

Durante su carrera ha vivido dos cesiones: una en el Galatasaray turco (2021-2022) y otra en el Elche la temporada pasada.

Su salida alivia la sobrepoblación de porteros en la plantilla, donde convivían Joan García, Wojciech Szczęsny y Marc-André ter Stegen, además de jóvenes que regresaban de cesión.

Además, cederá al joven Diego Kuchin al Lyngby danés para reestructurar la portería de cara al nuevo curso.